La 'Atmósfera sonora' de Vulcano atrapa y ensordece al público de la 'mascletà' con un disparo lleno de intensidad

Mascletà 'Atmósfera sonora' de Vulcano

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'Atmósfera sonora' de la pirotecnia Vulcano, el montaje que esta empresa ha preparado para la decimotercera 'mascletà' de las Fallas 2026 en la plaza del Ayuntamiento de València, ha logrado atrapar al público congregado en ella desde el inicio y ensordecerlo con una intensidad brutal.

Vulcano, de la localidad madrileña de Villarejo de Salvanés, ha preparado para este 13 de marzo un disparo en el que se han quemado 214,47 kilos de pólvora durante 385 segundos.

Esta firma, fundada en 1987 debutó y que dispara en la plaza consistorial de la capital valenciana desde 2014, ha comenzado la 'mascletà' marcando con fuerza ese inicio. Este arranque ha logrado provocar ya en ese primera parte los aplausos de los asistentes y una primera gran ovación.

Ese comienzo ha enlazado con el grueso del disparo, durante el que se han ido marcando y diferenciando las distintas partes que lo componían. La 'mascletà' ha tenido en cuenta al público congregado en las dos partes de la plaza del Ayuntamiento, dado que ha ofrecido disparos en ambos lados a la vez y en todo momento con mucha potencia.

La parte central del espectáculo ha ofrecido una gran intensidad muy mantenida y ha dado paso a un final muy potente teñido con toques de color rojo. Todo ha desatado la locura del público, que ha recibido al equipo pirotécnico con una gran ovación que se ha repetido cuando ha entrado en el balcón del consistorio para saludar.

Tras el disparo, José Luis Giménez Privado, responsable de Vulcano, se ha mostrado "muy contento" por el resultado de la 'mascletà' que ha preparado para este viernes y no ha ocultado los nervios y la tensión que supone ofrecer un espectáculo así en la conocida como 'catedral de la pólvora' y durante el programa oficial de las Fallas.

"Cada espectáculo que hacemos aquí es nuevo. Entonces, siempre tienes esta intriga", ha indicado, a la vez que ha valorado que la gente haya podido disfrutar.

"HA SIDO BRUTAL"

Sobre el inicio del disparo, Giménez ha manifestado esa es una parte que "gusta mucho" a su firma. Asimismo, ha comentado que en esta ocasión se ha sacado al cuerpo central "más provecho que ningún año" anterior "porque lo hemos llevado digitalizado". "Hemos controlado todo el ritmo", ha destacado, al tiempo que ha afirmado que "el ritmo que ha llevado la 'mascletà' desde el principio al final ha sido brutal".

"El principio te permite hacer mucho, es donde menos efectos terrestres tienes. Creo que hemos hecho un principio espectacular" y "un poco de nuestro estilo", ha añadido, para señalar a continuación que "el cuerpo --del disparo-- ha sido una maravilla". "Me ha encantado", ha expuesto. Asimismo, ha asegurado: "hoy el pirotécnico dominaba la 'mascletà' completamente".

En esta línea, Giménez ha subrayado que el final del disparo ha sido "muy bonito", al tiempo que ha explicado: "No nos gusta que sean tres minutos seguidos de fuego que no te aporten nada. La idea es siempre hacer una combinación, marcar un final para que la gente interprete, ¡bum! Se acabó, empieza otra cosa que es totalmente diferente".

INVITADOS

Entre los invitados que han presenciado este espectáculo pirotécnico desde el balcón principal de la casa consistorial, destacan los alcaldes y las alcaldesas de las localidades de la provincia de València que celebran Fallas, protagonistas de la recepción anual que el Ayuntamiento ofrece a representantes municipales que mantienen esta tradición.

La alcaldesa de València, María José Catalá, y las falleras mayor e infantil, Carmen Prades y Marta Mercader, y sus cortes de honor, también han compartido el balcón con el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó. También se ha dado cita en este espacio representantes de otros ámbitos sociales como el periodista Carlos Herrera; el presidente del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, Fernando Moner; el director de fábrica de Ford España, Daniel Ruiz; y personal de la Organización No Gubernamental Soñar Despierto.

Como manda la tradición, las falleras mayores han dado la orden de inicio de la mascletà, con el tradicional "Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà", después de la animación musical previa que hoy ha corrido a cargo del Centre Instructiu Musical de les Tendetes.

ASISTENCIAS SANITARIAS

Durante el acto, Cruz Roja ha realizado 77 asistencias, la mayoría (49) por lipotimia. También se han realizado tres traslados al hospital, uno por ansiedad, otro por heridas y un último por traumatismos.

Respecto a los recursos sanitarios, en la conocida como la 'catedral de la pólvora' se han movilizado dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, seis vehículos de transporte, uno de coordinación y tres postas sanitarias. Además, han trabajado 71 socorristas, 13 técnicos en emergencias sanitarias (TES), nueve enfermeros, dos médico y dos coordinadores, entre otros, hasta un total de 97 personas.