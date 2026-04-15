El Atomic Art aterriza en el Teatre El Musical del Cabanyal con dos jornadas de música, arte y cultura

BUM Motion Club - JUANJO MARTÍN BAIDEZ

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival multidisciplinar Atomic Art celebra una nueva edición en el Teatre El Musical del Cabanyal, y recupera así el espacio que acogió al festival entre 2021 y 2024, que ya forma "parte esencial" de su historia. Durante los días 24 y 25 de abril, el evento contará con una programación de música, arte y cultura.

Así, durante los dos días de abril, el festival mostrará su "universo creativo" en el Teatre El Musical con una programación que combina música en directo, ilustración, artesanía y cultura contemporánea en uno de los encuentros "más singulares de la escena independiente valenciana", según ha informado la organización en un comunicado.

El viernes 24 --cuyas invitaciones ya se encuentran agotadas-- arrancará con Baptisterio DJs a las 18.45 horas y contará con las actuaciones de Luna Valle (19.20 horas), Rumores (20.15 horas) y Bum Motion Club (21.15 horas), y cerrará de nuevo Baptisterio DJs a partir de las 22.15 horas.

Por su parte, el sábado 25 todavía mantiene sus últimas entradas disponibles y ofrecerá una programación extendida desde las doce del mediodía hasta la noche con Nuestra Señora (12.30 horas), Pálida Tez (13.30 horas), The Rapants (18.00 horas), Isla Kume (19.30 horas), Mourn (21.00 horas) y Baptisterio DJs. Todos los conciertos tendrán lugar en el hall del teatro salvo la actuación de Isla Kume, que se celebrará en el auditorio principal del recinto.

Como cada año, el Atomic Art ha ampliado su propuesta más allá de la música con un 'market' de ilustradoras y artesanas ubicado en la sala de lectura del TEM. En esta edición participarán nombres como Craquelé, Fran Mengual --encargado de toda la parte gráfica del festival--, Carme Romer, Alex Tarazón, Anna Likhina, Katerilian y Mima Estudio. De manera, la organización ha subrayado que "se consolida así esa vocación multidisciplinar que defiende al festival desde sus inicios".

El evento nació como un espacio donde distintas disciplinas creativas conviven y dialogan entre sí. Más allá de un ciclo de conciertos, el festival se ha consolidado como "un punto de encuentro para la música, la ilustración, la moda, el cine y la cultura visual contemporánea". En este sentido, el proyecto, que se impulsa desde Redacción Atómica y AndSons, "crece sin perder su carácter cercano, independiente y colectivo, edición tras edición".

'LA CHICA ALMODÓVAR'

El Atomic Art articula cada edición de su programación en torno a una figura cultural concreta. Tras haber dedicado anteriores convocatorias a referentes como Chavela Vargas, Pier Paolo Pasolini o Luis García Berlanga, en 2026 el festival pone el foco en la figura de 'la chica Almodóvar', uno de los imaginarios "más reconocibles e influyentes" del cine español contemporáneo.

Como previa al festival, el pasado jueves se celebró en La Sastrería --espacio de Gastroadictos-- un coloquio dedicado a analizar esta figura y su impacto cultural.

Para ello, el festival contó con José Félix Collazos, crítico, profesor de cine y experto en la filmografía de Pedro Almodóvar, que tras formarse como arquitecto, cursó el Máster en Crítica Cinematográfica de la ECAM y orientó su trayectoria profesional hacia el análisis, la docencia y la divulgación cinematográfica.

También es colaborador habitual de publicaciones especializadas como Caimán Cuadernos de Cine y participa regularmente en instituciones de referencia como la Filmoteca de Navarra o el Festival de San Sebastián.

Durante la sesión, Collazos analizó la figura de las primeras chicas Almodóvar y profundizó en el origen del concepto y en cómo se construyó este arquetipo femenino durante la primera etapa filmográfica del director manchego.

Así, con esta nueva edición, el Atomic Art ha reafirmado su voluntad de seguir siendo mucho más que un festival musical: "un espacio de encuentro para quienes entienden la cultura como una conversación compartida entre disciplinas, generaciones y distintas sensibilidades".