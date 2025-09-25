El Atronador Fest vuelve a Las Cigarreras de Alicante como "encuentro imprescindible" de la música experimental - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atronador Fest regresa este viernes y sábado al Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante con su novena edición como "punto de encuentro imprescindible" en España "para los amantes de la música experimental, el arte sonoro y las propuestas escénicas más arriesgadas".

Con un programa gratuito y abierto a todos los públicos, el festival reúne a artistas nacionales e internacionales "que exploran los límites del sonido y la 'performance'", con el fin de "consolidar" a la capital alicantina "como un foco de creación contemporánea y vanguardia cultural", según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

La programación de esta edición contará con actuaciones de Arnaiz y Gómez, Cosmic Lithium, Jonathan Bergen, Mascletá, Ruider4, Santiago López, Tendencia Imposible y White Chief.

Como novedad en esta edición, el sábado por la mañana se celebrará en el espacio de la Caja Gris de Las Cigarreras 'El desguace sonoro', un mercadillo y espacio de trueque pensado para músicos, productores y amantes del sonido.

En este encuentro, los asistentes podrán intercambiar, vender o adquirir a precios asequibles instrumentos, 'hardware', vinilos, pedales, sintetizadores y material sonoro de segunda mano, con el fin de crear "un punto de encuentro comunitario para fomentar la sostenibilidad y el acceso a recursos creativos".

El festival volverá a acoger la tercera edición del concurso 'Muro del ruido', un formato que ofrece "visibilidad" a proyectos emergentes de la escena experimental. "Esta sección ha crecido año tras año como una plataforma para que nuevas propuestas encuentren su espacio y sean reconocidas por público y profesionales del sector", ha apuntado el consistorio, que ha recordado que toda la información sobre el festival se puede encontrar en la web oficial www.atronadorfest.com.