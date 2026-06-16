AU Agenda Urbana celebra veinte años de cultura en papel en plena era digital - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La revista AU Agenda Urbana ha cumplido veinte años ofreciendo "información cultural en papel en plena era digital".

La publicación, que ha conmemoradado la efeméride con una fiesta en Impresum, reivindica "una larga trayectoria de lucha por dar a conocer el tejido y el movimiento cultural de la València que la vio nacer".

Los tres impulsores actuales del proyecto --Willie Kaminski, Gloria Pozuelo y Sara Mut-- proclaman: "Hemos dado visibilidad a artistas, proyectos, espacios y personas que hacen de València un lugar único. Y lo hemos hecho ofreciendo un servicio gratuito para todas las valencianas y valencianos, convencidas de que la cultura debe ser accesible, cercana y compartida".

La revista nació en 2006 de la mano del impresor Dani Matoses (Impresum), el diseñador francés con corazón valenciano Willie Kaminski y la periodista Virginia Rabal, quienes replicaron en su ciudad lo que la revista La Butxaca ya hacía con éxito en Barcelona. Finalmente, bautizaron la revista con un nombre más arraigado a la tierra, aunque la inspiración fue claramente la publicación catalana.

Poco después, se incorporaron como becarias las periodistas Gloria Pozuelo y Sara Mut, y lo que comenzó como una etapa de aprendizaje acabó convirtiéndose en una apuesta laboral y vital decidida.

Tras décadas, incluida la crisis de 2008, la pandemia de la covid y la irrupción de internet y la inteligencia artificial, lideran el proyecto en papel desempeñando tareas de publicidad, redacción, edición y coordinación, dentro de una red de colaboradores que ponen el foco en las citas culturales de València a los que merece la pena acudir cada mes.

Se trata de una publicación impresa --pero también en línea (au-agenda.com)-- gratuita y de periodicidad mensual, que recoge los acontecimientos culturales más destacados de la capital y su área metropolitana. Además, la agenda dedica espacio a la literatura, los cómics, las series, la gastronomía, los juegos de mesa y las actividades infantiles, entendiendo la cultura como un magma heterogéneo en el que tienen cabida el ocio, el entretenimiento, la reflexión, el arte y el placer.

Todo coronado por una agenda que recoge, día a día y hora a hora, todo tipo de actividades organizadas por instituciones públicas, iniciativas privadas y una ciudadanía activa con ganas de agitar el ecosistema cultural valenciano.