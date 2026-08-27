La Audiencia de Castellón condena a seis años de prisión a un hombre por violar a una menor de edad

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 27 agosto 2026 12:24
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CASTELLÓ 27 Ago. (EUROPA PRESS) - -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a seis años de prisión a un hombre que violó a una chica menor de edad, a la que tendrá que indemnizar con 5.000 euros por daños morales, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La sentencia, dictada a partir del acuerdo alcanzado por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa el día del juicio, que se celebró el pasado 9 de junio, declara al penado autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal y le impone también cinco años de libertad vigilada y seis de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a la perjudicada.

Los hechos sucedieron el 19 de noviembre de 2023, cuando la chica, entonces de 17 años, y una amiga suya, tras haber pasado la noche de fiesta por Castelló, se marcharon con el acusado, de 28 años, y otro hombre a casa del primero de ellos.

La víctima, que se hallaba bajo los efectos de la ingesta de alcohol y el consumo de sustancias estupefacientes, se quedó dormida en una habitación, lo que aprovechó el ahora condenado para agredirla sexualmente.

La resolución judicial recoge, asimismo, que cuando ella se despertó y comenzó a gritarle para que parara porque no quería mantener relaciones sexuales, el hombre le propinó diversas bofetadas en la cara y le estiró del pelo.

La sentencia ha sido declarada firme por expreso consentimiento de las partes personadas en el procedimiento.

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