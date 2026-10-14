La Audiencia de Valencia desestima un nuevo recurso de Argüeso contra una decisión de la jueza de la dana

El exdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso, en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valencia ha desestimado un nuevo recurso interpuesto por el exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso --investigado en la causa de la dana al igual que la exconsellera de Interior Salomé Pradas-- y ha avalado un auto dictado por la magistrada de Catarroja (Valencia) que instruye la causa.

En un auto de la Sección Segunda de la Audiencia, se rechaza el recurso de apelación presentado por la defensa del exnúmero 2 de Emergencias y confirma el auto dictado por la magistrada instructora el pasado 9 de junio en el que se denegaba la pretensión de Argüeso de certificar diversas comunicaciones para, según decía, "despejar" supuestas contradicciones tras las declaraciones como testigos de los alcaldes de Utiel y Chiva.

En la resolución, facilitada este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se recuerda que el auto de la jueza instructora señala que "ha de partirse de que existe documentación en la causa, y que igualmente ya fue objeto de solicitud de prueba por la representación del señor Argüeso las comunicaciones que se remitieron por el Centro de Coordinación de Emergencias, entre las que se encontraban las enviadas a los consistorios". Por tanto, "se dice que ya se dispone de las comunicaciones (lo cual, en principio es lo que se presenta como relevante)", apostilla la Audiencia.

Por otra parte, desde el Alto Tribunal valenciano detallan que con este son ya 54 los autos de apelación dictados por la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia desde el inicio de la instrucción de la causa por la gestión de la dana. De ellos, 46 confirmaron las decisiones de la magistrada instructora, y desestimaron, en consecuencia, los recursos de apelación formulados, mientras que los 8 restantes estimaron parcial o totalmente recursos.