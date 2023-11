El audiovisual valenciano logra 10 nominaciones a los Premios Goya con protagonismo de los cortos y la animación

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales y las producciones del audiovisual de la Comunitat Valenciana han conseguido un total de diez nominaciones en los Premios Goya 2024, que se entregarán el próximo 10 de febrero en Valladolid, informa el Institut Valencià de Cultura (IVC).

En la categoría Mejor película de animación figuran dos profesionales valencianos en las nominaciones: 'Momias', dirigido por Juan Jesús García Galocha y producido por el requenense Toni Novella, junto con Cleber Beretta, Francisco Celma, Jordi Gasull, Juan Jesús García Galocha, Marc Sabé y Pedro Solís, para Moomios Movie, A.I.E., 4 Cats Pictures, Anangu Grup, S.L.U.

'Dispararon al pianista (They Shot The Piano Player)', dirigido por Fernando Trueba y el valenciano Javier Mariscal y producido por Cristina Huete, Fernando Trueba y Javier Mariscal, para They Shot the Piano Player, A.I.E., Les Films d'Ici Méditerranée, Animanostra CAM, Lda, Producciones Tondero, S.A.C., Submarine Animation BV, Fernando Trueba P. C., S.A., Julián, Piker & Fermín, S.L.

En la categoría a Mejor largometraje documental ha sido nominado 'Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias', dirigido por Claudia Pinto Emperador y producido por Claudia Pinto Emperador, Iván Martínez-Rufat, Joana M. Ortueta, Jordi Llorca, Óscar Bernàcer y Pilar Llorca, para Sin Rodeos Films, Nakamura Films y Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

'Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias' cuenta con las ayudas a la producción del IVC. También ha sido nominado el documental 'Contigo, contigo y sin mí', dirigido por Amaya Villar Navascués y producido por Carlo d'Ursi para la productora dianense Montgó Films, junto con Potenza Producciones y Magnética Cine.

NOMINACIONES TÉCNICAS Y ARTÍSTICAS

En la categoría Mejor música original ha sido nominado Arnau Bataller por 'La paradoja de Antares'. En la categoría Mejor maquillaje y peluquería ha sido nominada Sarai Rodríguez, junto con Noé Montes y Óscar del Monte, por 'Valle de sombras'.

Además, cuatro producciones valencianas han sido nominadas en la tres categorías de cortometraje: ficción, documental y animación. En la categoría de Mejor corto de ficción ha sido nominado 'Carta a mi madre para mi hijo', dirigido por Carla Simón y producida por María Zamora para Elastica Films.

En la categoría de Mejor corto documental ha sido nominado 'Una terapia de mierda', dirigido por Javier Polo y producido por Javier Polo, Jorge Acosta, Juanjo Moscardó Rius, Maxi Valero y Nathalie Martínez para Cosabona Films, Inaudita, Los Hermanos Polo y Wise Blue Studios.

'Una terapia de mierda' ya obtuvo el Premio Berlanga al Mejor cortometraje documental en la pasada edición de los premios del audiovisual valenciano. El corto cuenta con las ayudas a la producción del IVC.

En la categoría de Mejor corto de animación ha sido nominado 'Becarias', dirigido por Marina Cortón, Marina Donderis y Núria Poveda, y producido por Iván Madolell, Leticia Montalvá, Pablo Muñoz Naharro y Vicente Mallols, para Pangur.

'Becarias', que también ha contado con ayudas del IVC, ya obtuvo el Premio Berlanga al Mejor cortometraje de animación en la pasada edición de los premios del audiovisual valenciano. Forma parte 3 del volumen 2 del catálogo promocional Curts Comunitat Valenciana 2024, que edita el IVC.

En la categoría de Mejor corto de animación también ha sido nominado 'Todo está perdido', dirigido por Carla Pereira y Juanfran Jacinto y producido por Álvaro Díaz, David Castro González y Jorge Acosta para Mansalva Films, Mammut Films e Inaudita. Integra asimismo el volumen 1 del catálogo promocional Curts Comunitat Valenciana 2024, que edita el IVC.