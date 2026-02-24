El Auditori de Castelló acoge este sábado un concierto de María Terremoto dentro del ciclo de flamenco

El Auditori de Castelló acoge este sábado un concierto de María Terremoto - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ, 24 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura (IVC), continúa el ciclo 'Flamenc a l'Auditori' con el concierto de la cantaora jerezana María Terremoto, este sábado en la sala de cámara M. Babiloni.

'Manifiesto' es un viaje emocional de María Terremoto, cantaora de Jerez de la Frontera, acompañada por Nono Jero a la guitarra y Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote a las palmas.

Su cante refleja la fuerza de su legado familiar y la búsqueda de nuevos caminos, combinando raíces tradicionales con expresiones contemporáneas. El proyecto mezcla pureza, sencillez y profundidad, con un sonido auténtico, libre de artificios digitales, y letras sinceras que transmiten ambición, energía y determinación. Comienza con la intimidad de un romance y culmina en la alegría de unas bulerías.

El ciclo 'Flamenc a l'Auditori' ofrece mensualmente una propuesta del género, que comenzó con Kiki Morente y continuará el 21 de marzo con Tomatito Quintet, una propuesta que ya ha agotado las entradas disponibles.

Las entradas para los conciertos del ciclo ya están disponibles en taquilla web IVC, además de las taquillas físicas.