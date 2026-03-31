Archivo - El Auditori de Castelló apuesta por música sinfónica, jazz y artes visuales en su programación de primavera - JORGE VELEZ VELFOTO@GMAIL.COM +3 - Archivo

CASTELLÓ 31 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura, presenta su programación de abril a junio, con más de quince propuestas que recorren diferentes estilos musicales y también incluyen exposiciones y performances audiovisuales.

El Abono de Primavera del Auditorio consta de diez espectáculos, entre los que destacan como propuestas sinfónicas internacionales la Prague Filharmonia el 7 de mayo, con dirección del checo Jiri Habart; y la English Chamber Orchestra el 12 de mayo, dirigida por el español Roberto Forés.

Además, el abono incluye los conciertos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, de la Orquesta Sinfónica de Castelló, de la ADDA Sinfónica de Alicante y la colaboración del Cor de la Generalitat con el Centro de Perfeccionamiento de les Arts.

Dentro del abono se encuentran otras propuestas clásicas, como el concierto de la pianista portuguesa Marta Menezes, reconocida por sus interpretaciones llenas de emoción y delicadeza, que llegará a Castelló el 24 de abril; además del quinteto de metales Spanish Brass junto al pianista Albert Guinovart, el 26 de abril. Por último, también estará en el Auditori el 9 de mayo la propuesta de la soprano rusa Julia Leshneva, junto al archilaúd suizo Luca Pianca.

El Auditori también acogerá los conciertos de la Banda Municipal de Castelló en abril y mayo, con entrada gratuita, y la presentación del álbum 'Originals', de Fernando Marco Japan Quartet, que ofrece un diálogo entre el jazz y una mirada contemporánea. En el hall, como preludio a otros espectáculos, podrán disfrutarse las interpretaciones de los estudiantes del Conservatori Superior de Música Salvador Seguí.

SALA DE EXPOSICIONES

La sala de exposiciones del Auditori presenta de abril a junio tres propuestas de acceso libre que combinan diferentes disciplinas: 'Materia negra', de Sr.Charlie, una reflexión sobre la positividad tóxica y la fragilidad; 'Piel Pulso', un proyecto de performance e investigación audiovisual basado en la libre experimentación sonora; y 'Livin' la vida madre', una muestra colectiva que nace del libro homónimo de Alicia Van Assche y de la necesidad de poner palabras e imágenes a la experiencia de la maternidad.

Por último, el Auditori de Castelló también acoge una variada programación de espectáculos organizados por promotores externos, como los conciertos Candlelight, Film Symphony Orchestra o los tributos a Mecano, Abba o Dire Straits, que pueden consultarse en la página web.

Las entradas de los conciertos estarán disponibles en taquilla.ivc.gva.es, además de las taquillas físicas del recinto a partir del 2 de abril. Los Abonos de Primavera para nuevos abonados estarán a la venta el 31 de marzo y el 1 de abril.