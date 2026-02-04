El Auditori de Castelló despide la exposición del dibujante Karpa con una visita guiada y un taller creativo

El Auditori de Castelló despide la exposición del dibujante Karpa - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 4 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló, gestionado por el Institut Valencià de Cultura, despide la exposición del dibujante Karpa con una visita guiada y un taller creativo.

La muestra, que lleva por título '100 años de Karpa', podrá verse hasta el 14 de febrero y está dedicada a la trayectoria del emblemático dibujante Rafael Miguel Catalá Lucas (Karpa), nacido en Nules y considerado una de las figuras más influyentes del cómic y la ilustración española del siglo XX.

Esta exposición permite adentrarse en el proceso creativo de Karpa y reivindicar su figura, situándola en el lugar que merece dentro del patrimonio cultural y artístico de Castellón, de la Comunitat Valenciana y del conjunto del país. Su obra, marcada por la maestría técnica y un estilo inconfundible, ha generado un impacto intergeneracional que forma parte del imaginario de miles de lectores y familias.

Antes de la clausura, el viernes 6 de febrero a las 18.30 horas, los comisarios de la exposición, Carles Gómez Recatalà y Carlos Gómez Mechó, ofrecerán una visita guiada que permitirá descubrir claves sobre la trayectoria y el proceso creativo del autor.

El sábado 7 de febrero, a las 11.00 horas, el público podrá participar en un taller de creación de juegos al estilo Geyper. Tras una breve visita introductoria, los asistentes participarán en una yincana con pistas inspiradas en los trabajos de Karpa para Juegos Reunidos.

TRES EN RAYA

Los asistentes elaborarán sencillos juegos con materiales reciclados. Entre las propuestas figura la recreación de un tradicional tres en raya, pensado para llevar a casa y disfrutar en familia.

La exposición, producida por el Institut Valencià de Cultura junto con Artèria Gestió Cultural, está abierta al público hasta el sábado 14 de febrero, con acceso libre, y puede visitarse antes de cada función en el Auditori, así como durante el horario habitual de taquilla: de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas, y los jueves, de 17.00 a 19.00 horas. La muestra está producida por el Institut Valencià de Cultura, junto con Artèria Gestió Cultural.