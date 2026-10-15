Archivo - El Auditori de Castelló inicia la programación de otoño con un concierto de la Orquestra de la Comunitat Valenciana - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

CASTELLÓ 15 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) iniciará este sábado la programación de abono de otoño del Auditori de Castelló con un concierto de la Orquestra de la Comunitat Valenciana. La actuación contará con la dirección de Sir Mark Elder y la participación del pianista Pavel Kolesnikov como solista.

El programa comenzará con el preludio de 'Lohengrin', de Richard Wagner, y continuará con el 'Concierto para piano n.º 1', de Piotr Ilich Chaikovski, una de las partituras más reconocidas del repertorio romántico. Tras el descanso, la orquesta interpretará 'Don Juan' y 'Till Eulenspiegels lustige Streiche', dos de los poemas sinfónicos más representativos de Richard Strauss.

Sir Mark Elder figura entre los directores británicos de mayor proyección internacional. A lo largo de su trayectoria ha estado al frente de formaciones como la Orquesta Hallé de Mánchester, de la que fue director musical entre 2000 y 2024, así como de la English National Opera. Desde 2025 ocupa la dirección musical del Palau de les Arts de València.

Por su parte, Pavel Kolesnikov es reconocido por la personalidad y la originalidad de sus interpretaciones. En 2012 obtuvo el primer premio del Concurso Internacional de Piano Honens, uno de los certámenes más destacados del ámbito pianístico.

El concierto forma parte del abono de otoño del Auditori de Castelló. Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del auditorio y a través de la página web del IVC.

ARCADI VOLODOS

Asimismo, la violinista Janine Jansen ha cancelado su gira internacional por motivos de salud. Ante esta circunstancia, el Institut Valencià de Cultura ha programado la actuación del pianista Arcadi Volodos para el próximo 22 de octubre, incluida en el abono de otoño del Auditori.

Volodos interpretará un programa integrado por la 'Sonata en sol mayor D. 894', de Franz Schubert, y una selección de obras para piano de Frédéric Chopin, entre las que figuran varias mazurcas, el 'Preludio op. 45' y la 'Sonata n.º 2, op. 35'.