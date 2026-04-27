El Auditori de Castelló presenta este jueves la performance audiovisual del artista valenciano Sr.Charli - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 27 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura, presenta este jueves la performance audiovisual del artista valenciano Sr. Charli, 'Piel pulso', en la sala de exposiciones temporales, con entrada libre.

'Piel Pulso' es un proyecto de performance e investigación audiovisual basado en la libre experimentación sonora mediante instrumentos analógicos, piano y síntesis modular, que se vincula a la exposición 'Materia negra', una reflexión sobre la positividad tóxica y la fragilidad, que puede visitarse en el Auditori hasta el 9 de mayo.

La parte visual de la performance se construye a partir de piezas breves de animación 2D realizadas a mano, que se modulan en tiempo real mediante código creativo, frecuencias sonoras y sensores.

Carles Pedrón, conocido artísticamente como Sr. Charli (València, 1982), es compositor, artista visual y gestor cultural. En 2007 presentó su primer proyecto conceptual en la Escuela de Bellas Artes de Dijon (Francia), con una mención de honor.

Después de un largo período en Alemania en el que participó en proyectos sociales y colectivos vinculados a la creación, en 2022 se estableció en Alboraia, donde desarrolló proyectos de experimentación sonora y composición escénica junto a la poeta Elsa Moreno y fundó el colectivo Proyecto Nulo, orientado a la creación y gestión cultural colaborativa.

BANDA MUNICIPAL

El Auditori también acogerá esta semana el concierto de la Banda Municipal de Castelló, con dirección de José Vicente Ramón Segarra y el programa 'Cantatae Mariae', este miércoles, a las 19.30 horas, con entrada libre.

Toda la información sobre los conciertos y la programación del Auditori se encuentra disponible en la web del IVC.