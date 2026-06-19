Autobuses de València acogen este domingo conciertos en directo por el Día de la Música - AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València celebrará este domingo 21 el Día Internacional de la Música con la acción Línia Certamen Internacional, una iniciativa de València Music City y la empresa municipal de transportes (EMT) que llevará actuaciones musicales en directo a los autobuses de la ciudad. La propuesta también servirá para conmemorar el 140 aniversario del Certamen Internacional de Bandas Ciutat de València.

Bajo el lema 'La música que te lleva por la ciudad', esta propuesta convertirá tres líneas de EMT en pequeños escenarios móviles para acercar la música a los usuarios del transporte público y visibilizar la cultura musical en la vida cotidiana de València.

La acción, en colaboración con la Coordinadora de Societats Musicals de València (Cosomuval), se desarrollará entre las 11 y las 13 horas en las líneas 6, 10 y 70, con la participación de tres agrupaciones musicales vinculadas a la tradición bandística valenciana: la Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral, la Societat Musical de Benifaraig y la Unió Musical L'Horta de Sant Marcel·lí.

Se pretende celebrar el Día de la Música desde una mirada cercana, ciudadana y participativa. Así, en lugar de concentrar la programación en un único espacio, la música se traslada al transporte público, uno de los lugares donde la ciudad se encuentra, se mueve y se conecta cada día, explica el consistorio.

Esta iniciativa se integra en la programación previa del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València, que en 2026 celebra una edición significativa dentro de su trayectoria histórica con el 140 aniversario. La colaboración entre EMT València y València Music City permite unir movilidad sostenible y cultura local en una misma acción.

CONCIERTOS EN SALAS

Paralelamente, València ofrece durante este fin de semana una amplia programación musical en centros culturales, museos, auditorios, salas y espacios patrimoniales. Este viernes hay propuestas como Luna Spoken Blues en el Centre Cultural Escorxador, Marta Verde + Hari Sima en la Nave 3 Ribes, el concierto de Chen Reiss junto a la Orquesta de València bajo la dirección de Alexander Liebreich en el Palau de la Música, así como actividades vinculadas al IV Festival de Piano Iturbi.

El sábado habrá citas como el concierto inaugural de Serenates 2026 con la Orquestra de València y Mao Fujita en La Nau, el ciclo Música als Museus en la Casa Museu Benlliure, el Concierto Primavera 2026 de Pequeños Cantores de València en el Palau de la Música y nuevas sesiones del IV Festival de Piano Iturbi.

Y el domingo, coincidiendo con el Día de la Música, la ciudad continuará sonando con Serenates 2026 en La Nau, la acción musical en autobuses, Ram Session en La Rambleta, Bestiària - Les Nereides en el Centre Cultural La Reina 121 y las propuestas familiares de Palau Kids en el Palau de la Música, además del IV Festival de Piano Iturbi.

MÚSICA EN LAS AULAS

El Ayuntamiento también impulsa conciertos didácticos de sociedades musicales en colegios municipales bajo el lema 'La banda en tu cole', una iniciativa que acerca la tradición bandística al alumnado y refuerza el vínculo entre educación, música y ciudadanía.

El programa ha contado este viernes con un concierto en el Colegio Municipal Benimaclet y continuará el lunes 22 en los colegios municipales Grisolía y Fernando de los Ríos. En este último centro, que cierra sus puertas tras 46 años de titularidad municipal, la actuación tendrá un significado emotivo como despedida de una etapa educativa, a las 9.30 horas y correrá a cargo de la Sociedad Musical de Pescadores.

Esta línea de trabajo se desarrolla en colaboración con Cosomuval y tendrá continuidad durante el próximo curso escolar 2026-2027.