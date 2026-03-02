Autónomos se manifiestan en València para reclamar menos presión fiscal y poder ejercer "de manera digna"

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N exige menor presión fiscal para los autónomos para "ejercer de manera digna" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha exigido este lunes en València cuotas de autónomos adaptadas en función de las ganancias y mejoras en la gestión de las bajas para que los trabajadores por cuenta propia puedan "ejercer de manera digna" y no "tengan que cerrar sus negocios por la presión fiscal en España".

Así lo han aseverado las portavoces de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N en València en declaraciones a los medios durante la manifestación, que también se ha replicado en 35 ciudades de España este lunes.

Durante la marcha, que ha comenzado sobre las 11 horas en la Plaza del Ayuntamiento de València y ha recorrido las calles del centro de la ciudad hasta la Plaza de la Virgen, se han escuchado consignas como 'Tú que estás mirando, también te están robando', 'Hoy no facturamos pero sí pagamos', 'Hoy no trabajamos hoy no facturamos' o 'Sin autónomos no hay pensiones', entre otras.

Asimismo, lo asistentes han portado carteles en los que se leía '¡Autónomos asfixiados, basta ya!', 'Mientras otros se van de vacaciones, el autónomo trabaja y paga sanciones', ¡Autónoma y mamá sin renunciar! No queremos elegir, queremos derechos para poder avanzar', 'No pedimos privilegios, pedimos justicia', 'Cuidar a un familiar es trabajar ¡Protección social ya!' o 'Si el autónomo se enferma no puede parar: la cuota lo condena', entre otros.

La coordinadora en la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, Maite Gerard, en declaraciones a los medios, antes de iniciar la protesta, ha remarcado que el objetivo del colectivo no es no pagar impuestos sino exigir "dignidad" en las cuotas y que "se pague en función de lo que se gana". Además, ha exigido "mejoras en la gestión de las bajas para los autónomos y el derecho al luto".

"Podamos ejercer de manera digna para que no tengamos tantos autónomos que tengan que abandonar sus negocios por la presión fiscal que tenemos en España", que, a su juicio, sucede por las "altas cuotas y por el derecho a paro". "Tenemos derecho a paro pero hay solo cuatro de diez autónomos que consigue tener ese derecho", ha añadido.

En cuanto a la situación de España respecto a otros países europeos, ha comentado que hay algunos países que tienen que pagar también cuota de autónomo, pero es una "cantidad mínima". "El primer pago en España de la cuota está en 230 euros y, una persona que quiera ganar un sueldo normal, no puede ejercer y esto en otros países no pasa".

Por su parte, la fundadora de la plataforma, Isis Ventura, ha aclarado: "No queremos tener protagonismo, hemos hecho esto porque las asociaciones que hay no nos representan". En esta línea, ha apuntado que la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) "no ha hecho nada y lleva muchos años existiendo".

"MES QUE NO COBRAS, MES QUE PAGAS"

"Lo que reivindicamos son los derechos por los autónomos porque no tenemos una vida digna; el mes que no cobras, mes que pagas", ha resaltado y ha añadido que "no nos podemos poner enfermos y no puede morir nadie, porque no tenemos derecho al duelo porque dejas de ganar dinero y la cuota se paga igual".

"Me he formado muchísimo para llevar mi negocio adelante, tengo un hijo que mantener y me está ayudando cuando debería estar estudiando", ha comentado, y ha añadido que en Europa "existe una vida digna para ellos porque su cuota es mucho más reducida y si ganan dinero pagan y sino no pagan".

MANIFIESTO

Al terminar el recorrido, la plataforma ha leído un manifiesto en el que ha reclamado "cuotas de autónomos proporcionales de verdad, ajustadas a lo que ingresamos mes a mes". Además, ha exigido una "reducción real en los tramos más bajos, sobre todo para quien está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", al tiempo que ha pedido la "suspensión o reducción automática de la cuota cuando estemos de baja, hospitalizados, accidentados o en cualquier situación justificada".

"Exigimos la exención del IVA hasta 85.000 euros, Europa lo aprobó en 2020 y España debe aplicarlo ya", han sostenido y han añadido que "quien factura menos de 85.000 euros no debería cargar con una burocracia que le ahoga". Asimismo, buscan pagar un IVA por Criterio de Caja Universal, no pagar IVA hasta cobrar la factura y dejar de adelantar impuestos por "un dinero que no hemos cobrado".

Entre las peticiones, también han destacado el "paro real" del autónomo ya que apuntan que "cotizamos toda la vida y merecemos protección cuando el negocio no da más de sí". En esta línea, han sumado la "protección en bajas médicas, maternidad, paternidad, cuidado familiar y derecho al luto", ya que sostienen que "enfermar no puede significar perder el negocio y cuidar a un familiar no puede arruinar una vida de trabajo".

Respecto al IRPF exigen una reforma para lograr "saltos de tramo más suaves", al mismo tiempo que la percepción de un subsidio para mayores de 52 años: "Si hemos cotizado, tenemos derecho a protección". Además, han reclamado la "simplificación drástica de la burocracia, un lenguaje administrativo claro, menos trámites innecesarios, la deducción inmediata del 100% en todas las inversiones y protección absoluta del patrimonio personal". "Si invertimos hoy, necesitamos liquidez ya para renovarnos, competir y crecer", han subrayado.