AVA-Asaja acusa a la CHJ de "lastrar" las reparaciones de campos afectados por la dana

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) acusa a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) --organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica-- de "lastrar" e, incluso, "imposibilitar con el requerimiento de unos trámites burocráticos inasumibles" las reparaciones, por parte de Tragsa --empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura-- de explotaciones agrarias afectadas por la dana.

Es el caso, según ha apuntado la organización agraria en un comunicado, del asociado de Torrent, Pascual Medina, a quien la riada destrozó la totalidad de un campo de naranjos y la mitad de otro junto al Barranco de la Horteta.

Tras meses esperando, Tragsa empezó en junio las obras de reparación de su huerto parcialmente arrasado --retirada de un metro de tierra acumulada, nivelación del terreno y arreglo de infraestructuras-- pero no pudo finalizar la construcción del muro de contención porque era necesario que las máquinas accedieran por el barranco y, para ello, requería la autorización de la CHJ al ser responsable de las actuaciones que afectan al Dominio Público Hidráulico.

Con el asesoramiento de AVA-Asaja, el agricultor envió el 1 de julio una solicitud de autorización a la CHJ para que el personal de Tragsa pudiera trabajar desde dentro del cauce y completar las obras. Sin embargo, la respuesta de la CHJ, fechada el 9 de septiembre, en lugar de consultar con Tragsa y conceder la debida autorización, requirió al agricultor una serie de documentación, con los criterios a tener en cuenta, para las obras que debía acometer Tragsa.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha denunciado que "es de locos que dos ministerios del mismo Gobierno hagan perder la paciencia, el tiempo y el dinero que no tienen a unos agricultores que han perdido sus cosechas y parcelas a causa de la riada, cuando además, esos daños hubiesen sido mucho menores o ni siquiera hubiesen ocurrido si la propia Administración hubiera realizado las infraestructuras hidráulicas y la limpieza de cauces que no hizo".

Por ello, el dirigente agrario ha exigido a la CHJ que "en lugar de poner palos en la rueda y marear a los afectados con tanto papeleo, se ponga las pilas, se coordine con el resto de las administraciones y trabaje para agilizar la reconstrucción, ayudar a los afectados y acometer las actuaciones de su competencia para que, en futuras riadas, que las habrá, los daños humanos, materiales y medioambientales no sean tan devastadores".