AVA-Asaja alerta del "grave daño" que causa la pyricularia en más de la mitad de las parcelas de arroz

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha denunciado este miércoles la "alarmante propagación" de la pyricularia en los arrozales valencianos, una plaga que está provocando "graves pérdidas" en la producción y que "amenaza seriamente la rentabilidad de los arroceros".

Según ha informado la organización agraria en un comunicado, se estima que alrededor del 60 por ciento de las parcelas de arroz de diversas variedades se han visto afectadas por este hongo. El clima ha sido un factor que ha favorecido la aparición y propagación de este hongo, con humedades de hasta el 90%.

AVA-Asaja ha apuntado que, desde la prohibición del Triciclazol, el Ministerio de Agricultura tan solo permite para combatir la pyricularia, de modo excepcional, sustancias que llevan estrobirulinas, que amenazan con generar resistencias.

En esta línea, la organización ha criticado que desde 2001, el número de ingredientes fitosanitarios activos disponibles "se ha desplomado de 900 a menos de 470". Así, desde junio de 2019, 85 sustancias "han sido retiradas sin ofrecer alternativas convencionales que las sustituyan".

AVA-Asaja denuncia que estas materias "se han retirado sin ninguna prueba de que sean nocivas, aunque son utilizadas en todos los países desde los que la Comunitat Valenciana importa arroz".

Por ello, desde la organización agraria se pide a la administración "que se cambie el sistema de autorización de materias activas y se aprueben permisos excepcionales de fungicidas que permitan continuar con un cultivo milenario en riesgo de extinguirse".

Además, también se demanda una "mejora significativa" en la línea del seguro del arroz, de manera que "se amplíen las coberturas para indemnizar las pérdidas de producción derivadas de la pyricularia y otros riesgos similares".

PÉRDIDAS "NUNCA CONOCIDAS"

El tesorero de AVA-Asaja y presidente del grupo de trabajo del Arroz del COPA-Cogeca, Miguel Minguet, ha explicado que el año pasado "fue la variedad Bomba únicamente, este año ya es generalizado, sobre todo, las variedades Albufera y Jsendra están muy afectadas, con algunos campos entre el 80% y el 100% de afección. El resultado de esta cosecha va a ser desastroso con unas pérdidas nunca conocidas".

Por su parte, José Pascual Fortea, responsable de la sectorial del arroz, ha detallado que la afección es "bastante importante" porque "todas las parcelas tienen algo de daño". "Si no tenemos autorizaciones excepcionales con productos con los que podamos combatir la pyricularia, la situación puede ser nefasta ya que las materias que estamos utilizando han creado resistencias", ha alertado.