AVA-Asaja denuncia el asalto a un pozo afectado por la dana al día siguiente de que Tragsa lo reparase

Pozo dañado por la dana y robado tras ser asaltado - AVA-ASAJA

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Regantes La Serreta y La Escala --que riega cerca de 500 hectáreas de cultivo en las localidades valencianas de Real, Montroi, Montserrat y Llombai-- fue una de las "centenares" de entidades de riego afectadas por la dana de octubre de 2024, según ha informado AVA-Asaja en un comunicado en el que ha lamentado que, casi 20 meses después, la empresa pública Tragsa acabó las obras de reparación, a falta de la puesta en marcha definitiva, pero esa misma noche "los ladrones desvalijaron la nueva instalación para extraer el cobre".

La organización agraria ha denunciado el "asalto" a esta entidad de riego asociada, tanto por los graves destrozos ocasionados -valorados en más de 25.000 euros- como por la "premura y la impunidad con la que actuaron los ladrones, prácticamente a las pocas horas de finalizar las tareas de reconstrucción del pozo".

AVA-Asaja ha destacado que este delito "no es puntual", sino que se suma "a la oleada de robos en explotaciones agrarias, pozos y chalets que se están intensificando en esta zona". Por ello, reclama a las administraciones "más vigilancia en los campos y en los centros de recepción de mercancía potencialmente sustraída, como chatarrerías y otras posibles vías del mercado negro, para atajar los robos, sobre todo de cobre".

"Si la situación de desprotección y desamparo de los agricultores ya es calamitosa de por sí, el drama es doble para aquellos productores y entidades de riego que han sufrido los estragos de la riada y ahora, de nuevo, afrontan problemas para regar sus explotaciones y sobrecostes económicos que pueden llegar a ser inasumibles", ha lamentado.

El 29 de octubre de 2024 la Comunidad de Regantes La Serreta y La Escala padeció importantes daños en la captación del barranco del Algoder en la Font de Llavar, así como en las tuberías que cruzaban otras ramblas, hidrantes, sistemas eléctricos e instalaciones de fontanería.

Durante las semanas siguientes, los regantes acometieron unas primeras reparaciones de urgencia, apoyadas por una línea de ayudas de la Conselleria de Agricultura. Pero las tareas definitivas de reconstrucción se llevaron a cabo recientemente, por parte de la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Los responsables de la entidad de riego ha lamentado que "la semana pasada, por fin, Tragsa dio por concluida la reparación a falta de la puesta en marcha, pero los ladrones, que debían estar atentos a la evolución de las obras, decidieron actuar antes siquiera de que retomáramos los riegos".

"NO HAY DERECHO"

"Creemos que se trata de una banda organizada y profesional que, además de conocer muy bien el terreno, demostró grandes conocimientos sobre instalaciones eléctricas, ya que durante cinco o seis horas desmontó todos los aparatos, incluido el centro de transformación, y sustrajo unos 200 metros de cobre. Todos estos meses hemos estado regando como hemos podido, a unos costes más elevados que si no hubiera ocurrido la dana, y ahora afrontamos nuevos problemas en plena campaña de riego. No hay derecho".

Además de una mayor vigilancia, AVA-Asaja reitera la aplicación efectiva en el medio rural de la ley de multirreincidencia "a fin de endurecer las penas por hurtos en explotaciones agrarias y reforzar la respuesta frente a la acumulación de delitos". En este sentido, exige medios "adecuados" y "coordinación entre los cuerpos de seguridad y justicia". Según estimaciones de AVA-Asaja, los robos en el sector agrario de la Comunitat Valenciana alcanzan pérdidas de 30 millones cada año.