Ava-Asaja exige a Hacienda y Agricultura que publiquen "ya" la reducción de módulos del IRPF

Olivar - AVA-ASAJA

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Ava-Asaja se suma a su organización nacional Asaja en la reclamación al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Agricultura de la publicación inmediata de la orden que reduce los índices de rendimiento neto del régimen de estimación objetiva del IRPF --los módulos-- para los agricultores y ganaderos afectados por las inclemencias meteorológicas y demás circunstancias excepcionales de la campaña anterior.

La campaña de la Renta arrancó hace más de un mes y, sin la orden publicada, los profesionales del campo "se ven obligados a elegir entre apurar plazos o presentar la declaración con los índices generales y tener que hacer después una declaración complementaria". Todo ello, "en plena tramitación de la solicitud única de la PAC, el momento de mayor carga administrativa del año en las oficinas de la organización".

En un comunicado, Ava-Asaja ha subrayado que "no se trata de una decisión compleja: la reducción se aprueba todos los ejercicios y los datos que la justifican --siniestros, partes de seguro, informes técnicos de las comunidades autónomas-- están perfectamente identificados".

El presidente de Ava-Asaja, Cristóbal Aguado, ha asegurado que "no hay excusa para el retraso, ya deberían tener desde comienzo de año los deberes hechos". "Los agricultores se están poniendo nerviosos y el Gobierno no tendría que dejarlo para el último día. Con las adversidades climáticas y los problemas de mercado que sufrieron en 2025 muchos cultivos valencianos, lo menos que se pide es diligencia", ha comentado.

Por tanto, la organización exige "la publicación urgente de la orden, que recoja con justicia todos los cultivos, producciones ganaderas y territorios afectados, y que en próximos ejercicios se apruebe antes del inicio del periodo de la Renta, para dar seguridad jurídica al sector y evitar duplicar el trabajo con declaraciones complementarias".