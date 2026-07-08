AVA y La Unió piden a UE reforzar controles en importaciones de cítricos ante el aumento de interceptaciones de plagas

Limones con mancha negra - LA UNIÓ

VALÈNCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS

AVA-Asaja y La Unió han reclamado este miércoles en sendos comunicados reforzar los controles en las importaciones de cítricos ante el aumento de interceptaciones de frutos "infestados" de mancha negra y polilla en el mes de junio.

La primera de las organizaciones ha denunciado que la plataforma TRACES de la Unión Europea (UE) - notificó en el pasado mes un total de 15 interceptaciones de plagas y enfermedades en los cargamentos de cítricos procedentes de países terceros, lo que supone un incremento del 66 por ciento respecto a junio del año pasado.

Por parte de La Unió, ha denunciado que el sistema europeo de alertas rápidas en alimentos RASFF ha detectado hasta junio un total de ocho envíos de limones y pomelos procedentes de Sudáfrica con el hongo que provoca la mancha negra, lo que supone un 600% más que el año pasado. Siete de esos rechazos sudafricanos se han dado en junio y otro en abril. En lo que llevamos de año, las intercepciones totales de Phyllosctita se duplican respecto a junio de 2025, al pasar de 5 a 10.

Según AVA-Asaja, Sudáfrica, que está empezando su campaña de exportaciones de cítricos a Europa, volvió a encabezar el ranking mundial de detecciones con ocho casos --más de la mitad de las interceptaciones totales--, de las que siete fueron de mancha negra (Phyllosticta citricarpa) en cargamentos de limones y una de falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) en pomelos.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, considera que este nivel de detecciones de plagas es "escandaloso, sobre todo a estas alturas de la temporada cuando Sudáfrica aún no ha comenzado a enviar el grueso de sus cítricos, y entraña un riesgo fitosanitario que la UE no debe tolerar".

"Estamos hablando de una enfermedad que si se introdujera y propagara en la citricultura europea causaría enormes pérdidas a los productores", ha advertido. Respecto a la detección de falsa polilla en pomelos sudafricanos, AVA-Asaja reitera la necesidad de que la UE extienda la obligatoriedad de que Sudáfrica aplique el tratamiento en frío no solo a sus naranjas, sino también a otras especies citrícolas susceptibles de transmitir esta plaga como las mandarinas y los pomelos.

La asociación también insiste a las autoridades comunitarias en establecer inspecciones en origen y extremar los controles en los puntos de entrada europeos. Igualmente, las dos organizaciones señalan que Esuatini, país lindando con Sudáfrica, sumó en junio dos interceptaciones de mancha negra en pomelos mientras que desde el Mercosur -continúan sumando nuevas interceptaciones de plagas y enfermedades declaradas prioritarias por la UE.

Argentina registró en junio cuatro detecciones -tres del cancro bacteriano de los cítricos (Xanthomonas citri) y una de mancha negra en limones- mientras que Brasil agregó otra interceptación a su largo historial -un caso del cancro bacteriano en limas.

Aguado advierte de que "a la vista de los datos, el tratado de Mercosur va a contribuir a elevar el riesgo fitosanitario de nuestra agricultura, ya que las inspecciones solo representan un porcentaje reducido del total de importaciones".

"A los políticos les pedimos menos concesiones y más controles, menos plagas y más seguridad fitosanitaria. Bruselas no puede seguir fomentando que entre de media una plaga citrícola cada dos años, y menos aun cuando al mismo tiempo prohíbe el uso de fitosanitarios sin alternativas eficaces. O cambiamos esta política suicida o pondremos en peligro nuestra soberanía alimentaria", ha avisado.

En este sentido, para La Unió, el incremento del volumen de las importaciones de cítricos por parte de la UE es "un riesgo para la entrada de plagas y enfermedades y evidencia que las primeras exportaciones citrícolas de Sudáfrica de la temporada a los mercados comunitarios amenazan a la citricultura valenciana con la posible entrada de una plaga letal que todavía no se encuentra en Europa".

CLOROSIS NERVIAL AMARILLA

La Unió también alerta que esas interceptaciones de Sudáfrica con el hongo que provoca la Mancha Negra se han dado principalmente en limones, cultivo al que le afecta la nueva enfermedad con presencia ya en la Comunitat Valenciana de la clorosis nervial amarilla en cítricos, lo que supone "otro riesgo añadido".

La organización recuerda que, a finales de mayo, ya reclamó a la Comisión Europea y al Ministerio de Agricultura un "refuerzo inmediato" de los controles fitosanitarios sobre las importaciones de cítricos procedentes de Suráfrica, después de las graves inundaciones que habían afectado importantes zonas productoras citrícolas del país, unas condiciones que pueden favorecer el desarrollo y expresión de enfermedades fúngicas.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha apuntado que los hechos "nos han vuelto a dar la razón y es que ante circunstancias extraordinarias que pueden incrementar el riesgo fitosanitario, la obligación de las autoridades europeas es reforzar la vigilancia y no actuar como si no hubiera pasado nada".

Peris insiste en la necesidad de "reforzar los controles fitosanitarios en frontera, incrementar las inspecciones y muestreos específicos sobre CBS, aplicar de forma efectiva el principio de precaución y adoptar medidas adicionales de restricción temporal si las circunstancias así lo indican". La Unió recuerda que la defensa fitosanitaria no es una cuestión menor, sino un elemento "esencial de protección del patrimonio agrario europeo".

"La mancha negra de los cítricos representa una amenaza fitosanitaria de primer orden para la citricultura valenciana y europea. La introducción de este organismo nocivo en los cultivos europeos, destinados mayoritariamente al mercado europeo en fresco, supondría un golpe irreparable para la economía de los productores y para el medioambiente por el abandono de superficie de cultivo", ha alertado.