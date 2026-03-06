Avacu advierte del "efecto dominó" del conflicto en Oriente Medio: subida de precios y viajes a otras zonas cancelados

Cartel de precios en una gasolinera, a 4 de marzo de 2026 - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

VALÈNCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) ha advertido del "efecto dominó que el conflicto bélico en Oriente Medio ya está generando en los consumidores", con incrementos de precios en productos y servicios, como puede ser el combustible, y con consecuencias en otros sectores, como los viajes reservados no solo a la zona afectada si no a otras cercanas.

Por un lado, Avacu ha puesto el foco en el "aumento significativo" que en estos días ha sufrido el precio de la gasolina y el diésel. Según ha indicado la asociación en un comunicado, este incremento a día de hoy "no se justifica con la situación actual en la zona, ya que el combustible que se está vendiendo actualmente a los usuarios proviene de procesos de compra de barriles adquiridos hace semanas".

Avacu ha verificado el precio del combustible en diferentes estaciones de servicio y ha comprobado que, en algunos casos, de 1,37 euros/l el 26 de febrero ha pasado a 1,54 euros/l ayer 5 de marzo; de 1,49 euros/l el 22 de febrero a 1,53 euros/l también ayer; o de 1,56 euros/l el 23 de febrero a 1,65 euros/l el 4 de marzo. Esto supone que "para llenar un depósito medio el consumidor estaría pagando unos 10 euros más estos días en comparación con la semana pasada".

En este sentido, Avacu ha hecho especial hincapié en que es obligatorio que en las estaciones de servicio se expongan los precios de los combustibles, para que los usuarios puedan conocerlos antes de acceder, y por supuesto que esos precios estén actualizados y coincidan con los del surtidor.

SUBIDAS DE PRECIO EN SERVICIOS Y ALIMENTOS

Además, el conflicto está afectando también a servicios esenciales como el gas y la electricidad, cuyas facturas "podrían encarecerse a partir de este mes", debido a la incertidumbre de los mercados que la situación está generando. Este encarecimiento podría trasladarse también al precio de los alimentos en la cesta de la compra, al incrementarse los costes en producción y transporte, ha explicado.

CANCELACIONES DE VIAJES

Con respecto a los viajes reservados, ha señalado que, debido al cierre del espacio aéreo en la zona, puede haber cancelaciones de viajes por parte de las compañías. En este caso, los usuarios tendrían derecho al reembolso de las cantidades que hayan abonado o a la reubicación.

Sin embargo, Avacu ha advertido que, en caso de que sean los consumidores los que cancelen el viaje, deben informarnos, bien a través de la compañía con la que hayan reservado o en una asociación de consumidores como Avacu, sobre las opciones que tienen, ya que dependerá de si se trata de un viaje combinado o de servicios contratados de manera individual (vuelos, hoteles, entradas...).

Por todo ello, ha pedido a los organismos competentes "medidas de control y transparencia y una mayor vigilancia para evitar prácticas especulativas".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de ofrecer una información clara y accesible para que los consumidores puedan comparar precios, elegir las opciones más económicas, planificar sus compras, consultar las posibles restricciones de viajes e informarse siempre por los canales oficiales.

Avacu espera que, "en el momento en que el conflicto bélico termine y los precios del petróleo y las energías bajen, se apliquen la misma rapidez y los mismos porcentajes en las bajadas".