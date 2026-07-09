Avantespacia promueve 117 viviendas junto al Parc Central de València con piscina, gimnasio, garajes y trasteros

Promoción Parc Central II - AVANTESPACIA

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Avantespacia promueve un nuevo proyecto en la ciudad de València, 'Parc Central II', formado por 117 viviendas que contarán con garajes, trasteros y zonas comunes como gimnasio y piscina.

La promotora inmobiliaria ha destacado que este desarrollo, junto al Parc Central, se ubica en "uno de los ámbitos de regeneración urbana más relevantes de la capital valenciana en los últimos años".

"En el entorno del futuro gran pulmón verde que conectará distintos barrios y que está configurando un nuevo eje urbano en el centro de la ciudad de València", ha expuesto en un comunicado, en el que también resalta la cercanía a la plaza del Ayuntamiento, Valencia Nord y la estación Joaquín Sorolla.

La promoción, con una inversión aproximada de 65 millones de euros, contará con viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, con terrazas amplias vinculadas al salón y "distribuciones pensadas para adaptarse a las formas de vida actuales".

En concreto, la nueva promoción Parc Central II incluirá 51 viviendas de 2 dormitorios, 54 de 3 dormitorios y 12 áticos de 2 a 4 dormitorios, además de 173 plazas de garaje (55 de ellas son libres, no están vinculadas a las viviendas) y trasteros para todos los pisos.

Las cocinas se entregan equipadas con los siguientes electrodomésticos en color inox: frigorífico combi, lavavajillas integrado, placa de inducción, campana extractora integrada y torre de horno eléctrico y microondas. El diseño de los hogares prioriza la entrada de luz natural, la conexión entre cocina y salón-comedor y la presencia de espacios exteriores vinculados a la vivienda.

La promoción incorporará también más de 1.000 metros cuadrados de zonas comunes, con piscina, jardines, zona infantil, gimnasio y espacios comunitarios concebidos para el ocio, el encuentro vecinal o el teletrabajo, como una sala polivalente con área de coworking.

Además, la promotora ha destacado que en las inmediaciones se dispondrá de distintos servicios urbanos, equipamientos y zonas comerciales, como la calle Colón. El desarrollo también incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con la instalación de fotovoltaica comunitaria y sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria.