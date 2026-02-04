Avanza la reconstrucción del edificio de Policía Local de Benetússer, que funcionará como refugio en altura

Avanza la reconstrucción del edificio de Policía Local de Benetússer - AJUNTAMENT BENETÚSSER

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de reconstrucción tras la dana del edificio de la Policía Local de Benetússer (Valencia) ya se encuentra en fase de ejecución con un presupuesto de 717.915 euros financiados por el Ministerio de Política Territorial.

La reconstrucción del edificio tendrá como objetivo hacerlo funcionar como un refugio en altura destinado a proteger los sistemas de emergencia y de videovigilancia. Además, se sustituirá la tipología constructiva de la fachada de la planta baja, que anteriormente era de vidrio, por una fachada opaca más resistente ante posibles nuevas inundaciones.

Entre las mejoras, se implementará un sistema de suministro eléctrico auxiliar mediante un grupo electrógeno apoyado por placas solares y se realizará una distribución diferente de los usos de las diferentes plantas, priorizando los espacios destinados a los gabinetes de crisis y la protección de materiales sensibles, detalla el consistorio.

Para realizar seguimiento de las obras, la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha visitado las instalaciones junto al equipo técnico de Tragsa en un recorrido que ha abarcado las cuatro plantas de una edificación situada en la zona cero de la dana del 29 de octubre del 2024. Según la primera edil, incorporará "muchas mejoras resultado de todo lo que aprendimos tras la catástrofe".