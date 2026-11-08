Avelino Corma, científico número 1 de España y 35º del mundo - UPV

VALÈNCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El investigador, fundador y ex director del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València (UPV), Avelino Corma Canós, que desarrolla su actividad en el campus de Vera UPV, es el científico más influyente de España.

Así lo certifica, una vez más, la edición más reciente del 'World's Top 2% Scientists', elaborado por la Universidad de Stanford, que ha incluido a un total de 130 investigadores que pertenecen y/o realizan su labor investigadora en la UPV, según ha informado la institución académica en un comunicado.

La lista de Stanford, que ha destacado al 2 por ciento de científicos más influyentes del mundo, ha incluido a un total de 243.949 de ellos en una clasificación por trayectoria en la que, de todos los investigadores que han desarrollado su labor en España, únicamente Corma figura en el 'top 100' mundial.

De hecho, apenas tres españoles han aparecido en el top 500. Salvador Moncada, de la Universidad Autónoma de Madrid, en el puesto 333; Manel Esteller, de la Universitat de Barcelona, en el 143; y Corma, líder destacado a nivel nacional, que se encuentra en el puesto 35 de los casi 250.000 investigadores reconocidos por Stanford.

Tras Corma, otros dos investigadores del ITQ han completado el podio UPV: el físico e investigador distinguido Juan Bisquert (1137º del mundo) y el catedrático del Departamento de Química Hermenegildo García (13.458º).

En cuarto lugar, figura Paul Lecoq (16.471º), profesor distinguido por la UPV desde 2020, doctor honoris causa por la UPV en 2023 y miembro del Instituto de Instrumentación para la Imagen Molecular (CSIC-UPV-CIEMAT); y en quinto, Jaime Lloret (32.676º), catedrático del Departamento de Comunicaciones UPV y miembro del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC) en el campus de Gandia UPV.

Además de su clasificación por trayectoria científica, el 'World's Top 2% Scientists' de la Universidad de Stanford ha realizado una segunda tabla reconociendo el mayor impacto científico durante el año anterior, en este caso, 2025.

En ella, Corma ha ocupado el puesto 222 del mundo y el segundo a nivel nacional, solo por detrás de Josep Peñuelas (CSIC). A nivel UPV, al liderato de Corma le han seguido los mismos cuatro investigadores anteriormente citados. No obstante, a partir del tercer lugar, en orden distinto. En este caso, tras Juan Bisquert, que repite como segundo mejor posicionado, aparece Paul Lecoq como tercero, Jaime Lloret como cuarto, y Hermenegildo García en el quinto puesto.

INDICADORES ANALIZADOS

El 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists' ha identificado a los principales investigadores del mundo, que han representado aproximadamente el 2% del total de científicos a nivel mundial, y ha incluido datos estandarizados sobre citas, índice h y una amplia gama de indicadores bibliométricos.

En él, el personal investigador se ha clasificado en 20 campos científicos y 174 subcampos a partir de datos de Scopus proporcionados por Elsevier a través del ICSR Lab.