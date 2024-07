Avelino Corma, primer español distinguido con la Medalla de Oro de la Sociedad Europea de Química

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Avelino Corma, cofundador del Instituto de Tecnología Química (ITQ) --centro de investigación mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)--, investigador distinguido de la UPV y profesor de Investigación ad honorem del CSIC ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la Sociedad Europea de Química (EuChemS).

Corma ha recibido este prestigioso galardón en el marco del 9th EuChemS Chemistry Congress, que se celebra hasta este jueves en Dublín (Irlanda), y es el primer investigador español al que se otorga este reconocimiento internacional que la Sociedad Europea de Química entrega cada dos años, destaca la Politècnica en un comunicado.

La EuChemS ha decidido premiarlo por sus logros en el campo de la química y por su contribución al desarrollo de catalizadores que se utilizan comercialmente en varios procesos industriales, lo que lo ha convertido en un experto reconocido internacionalmente en catalizadores ácidos sólidos y bifuncionales para productos químicos energéticos, y en la creación de procesos químicos más sostenibles, especialmente en la síntesis y aplicación de catalizadores de zeolita.

Hasta el momento solo habían sido premiados con la Medalla de Oro de la Sociedad Europea de Química Bernard L. Feringa (2018), Premio Nobel de Química en 2016; Michele Parrinello (2020), Premio Dreyfus 2017 y Medalla Benjamin Franklin 2020 y Dame Carol Robinson (2022), ex presidenta de la Royal Society of Chemistry y primera catedrática del Departamento de Química de Cambridge y Oxford.

Durante el acto de entrega de la Medalla de Oro EuChemS 2024, Avelino Corma impartió la charla 'Solid catalysts: From well designed isolated single sites up to surface molecular recognition'.

Nacido en Moncofa (Castellón) en 1951, Corma lleva medio siglo investigando en catálisis heterogénea en el mundo académico y en colaboración con empresas. Ha trabajado en aspectos fundamentales de la catálisis ácido-base y redox con el objetivo de comprender la naturaleza de los sitios activos y los mecanismos de reacción, bases con las que ha desarrollado catalizadores que hoy se utilizan comercialmente en numerosos procesos industriales.

CATALIZADORES

Experto mundialmente valorado y reconocido en catalizadores sólidos ácidos y bifuncionales para productos químicos energéticos y para hacer más sostenibles los procesos químicos -especialmente, en la síntesis y aplicación de catalizadores de zeolita-, Corma ha publicado más de 1.400 artículos de investigación e inventado más de 200 patentes. Licenciado en Ciencias Químicas en la Universitat de València, se doctoró en Madrid bajo la dirección del profesor Antonio Cortés y realizó un postdoctorado de dos años en la Queen's University.

Miembro de numerosos círculos internacionales, Corma ha pronunciado múltiples conferencias en todo el mundo, como la Director's Distinguished Lecture Series en el Pacific Northwest National Laboratory, la 48th W. N. Lacey Lectureship in Chemical Engineering-Caltech en 2015, o la Karl-Ziegler-Lectureship en la Max Planck Society (2007), entre otras muchas.

Así mismo, son también difícilmente enumerables los premios de alto nivel recibidos por el investigador valenciano. Entre otros muchos, pueden destacarse el European Inventor Award for Lifetime Achievement de la Oficina Europea de Patentes, la Blaise Pascal Medal for Chemistry de la European Academy of Sciences y los premios Príncipe de Asturias, ENI y Spiers Memorial.