Las aves acuáticas invernantes del Parque Natural de l'Albufera se recuperan tras la dana

Moritos, gaviotas y ardeidas en un campo de arroz. - DIANA FERRIS. SEO/BIRDLIFE

VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los resultados del Censo Internacional de Aves obtenidos en 2026 en el Parque Natural de la Albufera, en Valencia, demuestra un claro aumento en las poblaciones y constatan que las aves invernantes del paraje se están recuperando tras la dana del 2024.

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, SEO/BirdLife ha coordinado los censos de aves acuáticas en el Parque Natural de l'Albufera en los que se han censado cerca de las 14.000 hectáreas de arrozales, las 2.800 ha de la laguna, las zonas de reserva y las playas con la participación del Servicio de Conservación de Ambientes Acuáticos del Ayuntamiento de Valencia y la Oficina Técnica del Parque Natural de la Generalitat Valenciana, según ha explicado la entidad en un comunicado.

Durante el censo de mediados de enero, conocido como Censo Internacional de Aves Acuáticas (IWC por sus siglas en inglés), se han contabilizado un total de 131.925 ejemplares de 78 especies de aves acuáticas.

El IWC, coordinado por la organización Wetlands International, se desarrolla anualmente desde 1967 durante el mes de enero en humedales de más de 100 países. Este censo ofrece una imagen estática de la avifauna, que permite determinar tendencias a largo plazo de la invernada de aves acuáticas.

Los resultados obtenidos en 2026 en el Parque Natural de l'Albufera han sido un 52,53% mayores que los de 2025, y alcanzan un máximo histórico para el humedal. Este aumento se debe fundamentalmente al aumento de las poblaciones invernantes de morito común (+200%) y de gaviotas (+51,76%), que representan, en conjunto, más de la mitad de las aves contabilizadas.

En general, se observa un aumento de la población invernal de casi todos los grupos de aves acuáticas, mostrando una recuperación tras el descenso ocurrido la temporada anterior, debido a las consecuencias de la DANA de octubre de 2024.

DOS CAUSAS PRINCIPALES

Desde SEO/BirdLife consideran que el aumento de las cifras este año puede deberse a dos circunstancias. Por un lado, a la recuperación del humedal tras la dana, y por otro, a la Perellonà, la inundación invernal de los campos de arroz, que ha sido bastante amplia y ha ofrecido zonas con suficiente profundidad para las especies buceadoras como la focha común de la que se han contabilizado 1.121 individuos (+180,25%), pero el 57,27% estaban en arrozales con niveles de agua más elevados.

El censo refleja la importancia de la inundación invernal y la gestión del arrozal, ya que más del 70 % de las aves contadas se encontraron en estas zonas, cifra que se sitúa muy cercana al 100 % para algunos grupos como son las ardeidas, el morito común, las gaviotas, los flamencos y algunas especies de limícolas. Las anátidas y el cormorán grande, por el contrario, han mostrado preferencia por las zonas de reserva y la laguna.

En este sentido, la organización conservacionista ha destacado que en la laguna "las cifras se mantienen por debajo de años anteriores a la dana o en cifras similares, y esto se debe a que la calidad de la laguna no ha mejorado".

EL MORITO COMÚN, EL GRAN PROTAGONISTA

Las anátidas, uno de los principales grupos de aves acuáticas que invernan en l'Albufera, aumentan un 18,13 % en conjunto, aunque con diferencias entre las distintas especies. Así, el ánade azulón con 16.272 individuos (+34,59%), la cerceta común con 7.477 individuos (+21,60%) y el porrón común con 444 (+159,655) aumentan sus poblaciones alcanzando cifras situadas por encima del rango de la última década, mientras que el cuchara común disminuye su población invernal a una de las cifras más bajas con 5.360 individuos (-22,87%).

El tarro blanco disminuye (-13,59%), pero mantiene la tendencia positiva desde 2023, mientras que el pato colorado, con 1.840 individuos, experimenta un notable aumento con respecto a 2025 (+162,11%), pero mantiene la tendencia negativa de los últimos años.

Las garzas y afines --entre los que se encuentran el morito común y el flamenco común-- aumentan todas, con la excepción del flamenco común, cuyo contingente se reduce a cifras de hace 5 años, con 6.184 individuos, probablemente relacionado con la mejoría de otros humedales como Doñana.

El censo de morito común ha sido de 31.999 individuos en 2026. Esta cifra representa un 24,26% del total de aves contadas, y el máximo para una especie que hace apenas dos décadas era poco más que una rareza en el Parque Natural.

Las gaviotas continuaron siendo uno de los grupos de aves acuáticas mayoritarios, con dos especies dominantes, la gaviota reidora con 29.867 individuos y la gaviota sombría con 11.894, que aumentan ambas con respecto a la temporada invernal en 57,23% y en 39,54% respectivamente.

GARANTÍAS PARA EL AGUA DE L'ALBUFERA

SEO/BirdLife ha pedido a las administraciones que "se aborden medidas urgentes para mejorar la situación ecológica de l'Albufera y que se ponga en marcha el plan de gestión obligado por su designación como espacio de la Red Natura 2000 y Parque Natural de l'Albufera".

Además, ha reclamado que se deben garantizar los requerimientos hídricos en el plan de cuenca del Júcar y ejecutar las acciones de saneamiento, mejorando la calidad del agua y el hábitat, y con ellos la conservación de las especies que alberga.

Así, SEO/BirdLife considera que deben asegurarse una buena perellonà, tanto en extensión como en nivel de inundación, además de replicarse actuaciones como la del Tancat de la Pipa, con el objetivo de restaurar hábitats desaparecidos en el humedal, aumentar la orla de vegetación palustre y asegurar la calidad del agua que acaba entrando en la laguna.

Además, ha recordado que la Albufera acoge también casi el 20% de la superficie del hábitat "lagunas costeras" de todo el país, un hábitat protegido y reconocido como prioritario por la Directiva Hábitats de la Unión Europea.