La AVL cumple 25 años: mesas redondas, música y un documental marcan el inicio de la conmemoración

Archivo - La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de la Llengua cumple veinticinco años y el mes de mayo marca el inicio de la celebración. El primero de los actos para conmemorar la efeméride tendrá lugar el próximo 28 de mayo en la iglesia del monasterio de San Miguel de los Reyes de València, sede de la institución normativa.

La cita, que será abierta al público hasta completar el aforo, estará conducida por la comunicadora Maria Juan e incluirá una mesa redonda en que participarán los exacadémicos Ascensió Figueres, Marisol González Felip, Manuel Pérez Saldanya y Rafael Alemany; el ex letrado-secretario general Agustí Colomer, y los periodistas Ferran Bono y Violeta Tena, que hará de moderadora. A continuación, la cantante La Maria ofrecerá una actuación con algunos temas de su trayectoria musical.

Además, los asistentes tendrán la oportunidad de fotografiarse en el fotoreclam con el logotipo que ha diseñado Pascual Lucas para el cumpleaños. La marca "mantiene la elegancia, la sobriedad y la institucionalidad del logotipo de la AVL, pero subraya la efeméride con dos cifras abiertas, a través de las cuales, discurre la historia de la institución: un 2 que viene del pasado y un 5 que se eleva y mira hacia el futuro", explica la institución en un comunicado.

Por otro lado, ya está en marcha la grabación de un documental en el que participan académicos actuales, exmiembros de la AVL, políticos y periodistas que explican "en primera persona" el proceso de creación y consolidación de la institución. Info Televisió firma el documental audiovisual que se estrenará en otoño.

REAFIRMACIÓN INSTITUCIONAL

La celebración del vigesimoquinto 'cumpleaños' de la Acadèmia "supone mucho más que una efeméride simbólica, es un momento de balance, proyección y reafirmación institucional".

Desde su creación en 2001, "ha consolidado su papel como autoridad normativa del valenciano, estableciendo criterios lingüísticos y onomásticos, elaborando diccionarios y gramáticas, y contribuyendo a la normalización del valenciano en ámbitos oficiales, educativos y sociales", reivindica el organismo.

Así mismo, el aniversario "refuerza la legitimidad y visibilidad pública y contribuye a fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de la lengua".

La celebración del primer cuarto de siglo de la AVL tiene entre sus objetivos "recordar a la sociedad que el valenciano es un elemento vive, que necesita apoyo, uso y prestigio para continuar proyectándose hacia el futuro".

En definitiva, esta conmemoración "representa la consolidación institucional, el reconocimiento social, el impulso de la normalización lingüística y la definición de nuevos objetivos de futuro", concluyen desde la institución.