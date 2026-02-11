La AVL exalta a Almela i Vives, "un humanista de la edad de plata que hizo resurgir la literatura valenciana" - REMITIDA AVL

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) rinde homenaje a la figura de Francesc Almela i Vives (Vinaròs, 1901-València, 1967), declarado Escriptor de l'Any 2026 por el ente normativo del valenciano, por su contribución durante los años anteriores a la Guerra Civil al "resurgimiento de la literatura y la cultura valenciana" en "prácticamente todos los géneros".

La institución académica ha preparado una serie de actividades que se han presentado este martes en la sede de la Acadèmia en un acto que ha contado con la participación de su presidenta, Verònica Cantó, y de los académicos Àngel Calpe y Josep Palomero que, junto a Àngels Gregori, forman parte de la Comisión de l'Escriptor de l'Any que en esta edición lleva como lema 'Francesc Almela i Vives, humanista de l'edat de plata'.

Tal y como ha explicado Calpe --presidente de la Comisión-- Almela es "un autor polifacético" que "contribuye de primera mano al resurgimiento de la literatura y la cultura valenciana, cultivando prácticamente todos los géneros".

En este sentido, ha indicado que, aunque al autor se le recuerda "sobre todo" por su producción poética, "su actividad creativa y la vinculación al resurgimiento de la cultura valenciana en los años anteriores a la Guerra Civil es impresionante" ya que también abrazó "la narrativa, el teatro, el periodismo, la divulgación y el activismo cultural" lo cual "realzan su carácter profundamente humanista y valencianista".

Por ello, ha subrayado que la Comisión encargada de estas actividades tiene la vocación de valorar "una figura que ejemplifica como pocas el tráfico de un intelectual valencianista a través del convulso siglo XX". "Homenajear a Francesc Almela i Vives nos permitirá revisitar la vida cultural valenciana de un periodo trascendental en nuestra historia, del cual todavía vivimos las consecuencias", ha señalado Àngel Calpe.

Así, el objetivo de las propuestas programadas es "aprovechar la celebración para acercar a la ciudadanía una obra prolífica, que supera los 150 títulos entre libros y opúsculos, sin contar los numerosos artículos y colaboraciones dispersas en publicaciones diversas".

RECUPERAR EL ESTATUS DE LENGUA CULTA

El presidente de la Comisión ha subrayado que la actividad de Almela i Vives se sitúa "en un periodo de recuperación lingüística y literaria valenciana y una progresiva consolidación del valencianismo político que, en paralelo al fenómeno homónimo de la cultura española en general, se conoce en la historiografía literaria como la edad de plata".

"El escritor homenajeado por la AVL participó activamente en el acuerdo ortográfico de 1932, y contribuyó con sus escritos a hacer que el valenciano recuperara el estatus de lengua culta con un estándar moderno, del cual es heredera la Acadèmia Valenciana de la Llengua", ha apuntado el académico.

En este sentido, ha celebrado que la institución haya decidido dedicar a esta figura de la literatura valenciana el proyecto de l'Escriptor de l'Any en 2026, coincidiendo con el 20 aniversario del programa y los 25 años de la institución, ya que "presenta las características que permiten que sea reivindicado, discutido o interpretado desde muchos puntos de vista".

EXPOSICIONES Y MATERIAL DIDÁCTICO

La exposición itinerante 'Francesc Almela i Vives. Las palabras le abrieron ventanas en el mundo' es la primera de las propuestas del programa que se pondrá en marcha. Su inauguración está prevista para las próximas semanas en Vinaròs, municipio donde nació el autor. El comisario es el académico Josep Palomero y el comisario adjunto Carlos Miguel Muñoz.

La muestra, para la cual se ha diseñado un cuaderno de mano y que viajará por toda la Comunitat, está formada por doce paneles que repasan la vida y la trayectoria literaria de l'Escriptor de l'Any 2026, con textos de Palomero y Muñoz y diseñada por el estudio Espirelius, que también se ha encargado de la imagen que acompañará las actividades de la Acadèmia.

Asimismo, la exposición fija se hará en València, en el Museo de Etnología-L'ETNO, en el último trimestre del año. La Acadèmia publicará diferentes materiales para difundir la obra del autor homenajeado.

Se está confeccionando una miscelánea de estudios dedicada al escritor, al cuidado de Àngel Calpe, que se publicará dentro de la colección Investigación de la AVL. En el volumen, que rondará las 300 páginas, participarán 21 autores.

Además, se publicará el cómic 'Francesc Almela i Vives. Un humanista en la edad de plata', en la colección Gráfica, con guion de Josep Palomero i Miguel Carlos Muñoz e ilustraciones de Daniel Olmo.

El profesor de valenciano José Ricardo March es el encargado de elaborar la guía didáctica, en una edición electrónica de 60 páginas destinada al alumnado de Secundaria y Bachillerato.

EPISTOLARIO

En colaboración con la Diputación de València llegará la reedición de la Obra poética del escritor prologada por Josep Ballester y publicada en la Biblioteca de Autores Valencianos de la Institució Alfons el Magnànim en 1987.

La AVL también publicará una selección de su epistolario, que consta de 1.431 cartas datadas a lo largo de 39 años, entre 1927 y 1966, y que se conserva en la Biblioteca Valenciana. La selección final se aproxima a 200 cartas.

La institución también se encargará de la confección del portal Almela i Vives en la Biblioteca de Autores Valencianos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante, coordinada por la académica Àngels Gregori.

Además, entre las actividades previstas a lo largo del año figura la elaboración de una ruta literaria en València, una jornada didáctica y la participación en las diferentes Plazas del Libro.

UN AUTOR POLIFACÉTICO DE LA 'GENERACIÓN DE 1930'

Francesc Almela i Vives forma parte destacada de la denominada 'Generación de 1930'. Su obra poética, iniciada con 'El espejo a trozos' (1928) y seguida por 'Joujou' (1933), destaca por un estilo claro y una ironía que lo aleja del sentimentalismo presente en muchos de sus coetáneos. En el teatro, probó de renovar la escena valenciana con obras como 'La Antigor' (1931), estrenada en el teatro Alkázar.

También tradujo al valenciano 'Lenin: escenas de la revolución rusa', adaptación teatral de una novela biográfica de Ossendowski escrita en castellano por Josep Bolea, acción que le comportó problemas una vez acabada la guerra.

Después de la Guerra Civil, y fruto de un proceso de depuración profesional, Almela dejó progresivamente la creación literaria para centrarse en la erudición y la investigación.

En 1941 abrió la Librería Valenciana, un referente para la bibliofília donde llegó a catalogar más de 22.000 referencias bibliográficas. En este periodo, publicó estudios fundamentales para la historiografía local, como El Libro del Mustaçaf y la vida en la Ciudad de Valencia a mediados del siglo XV (1948) o Las riadas del Turia (1957). También dirigió la revista Valencia Atracción y la publicación Bona Gent.

Su prestigio intelectual lo llevó a ser académico correspondiendo de la Real Academia Española (1949), de la Academia de Historia (1954) y de la de Buenas Letras de Barcelona, entre otras.

En su madurez, recibió reconocimientos institucionales de gran relevancia, como el nombramiento como cronista oficial de la ciudad de València (1963) y el título de hijo adoptivo de la ciudad (1966). Sin embargo, esta etapa también se caracteriza por una evolución en su pensamiento cívico y lingüístico, manifestando una oposición crítica a las tesis de Joan Fuster después de la publicación del País Valenciano en 1962.