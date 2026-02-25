La AVL, "preocupada" por si la literatura valenciana "se percibe aislada" en el nuevo currículum de Bachillerato

Archivo - La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, en imagen de archivo. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha expresado su "preocupación" por la posibilidad de que en el proyecto de nuevo currículum de Bachillerato presentado por la Conselleria de Educación "se pueda percibir el valenciano y la literatura valenciana de manera aislada y descontextualizada".

El ente normativo del valenciano se pronuncia de este modo sobre el borrador de currículum para esta etapa que la administración ha llevado a la Mesa Sectorial de Educación y que introduce modificaciones respecto al vigente de 2022. Así, entre otras cuestiones elimina las referencias a la "literatura catalana" y contempla lecturas "de la literatura valenciana y de las principales autoras y autores valencianos" en distintas épocas y movimientos.

Al respecto, fuentes de la AVL muestran a Europa Press su "preocupación por que se pueda percibir el valenciano y la literatura valenciana de manera aislada y descontextualizada, lo cual iría en detrimento de la formación académica del estudiantado, y se contradeciría con la manera de proceder con el currículum de la otra lengua oficial", el castellano.

La institución esperará a conocer el proyecto de currículum "de manera oficial" a fin de poder estudiarlo "detenidamente" y, "si es el caso, hacer el pronunciamiento que sea pertinente", añaden.