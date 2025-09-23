La AVL programa una jornada didáctica para redescubrir la voz "propia y profundamente lírica" de Maria Beneyto

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), en colaboración con el Cefire de Lenguas e internacionalización, ha programado la jornada didáctica 'Maria Beneyto: llegim els silencis compactes', una propuesta formativa para "redescubrir una de las voces más significativas de la literatura valenciana del siglo XX".

El encuentro tendrá lugar el sábado 27 de septiembre en el IES Lluís Vives de València y permitirá al profesorado adentrarse en el universo literario y vital de Maria Beneyto, "una mujer valenciana y escritora que supo expresar, con una voz propia y profundamente lírica, las heridas y los silencios de un tiempo marcado por la Guerra Civil y la Posguerra", explica el ente normativo del valenciano.

Su obra, "llena de sensibilidad y conciencia social, nos permite reflexionar sobre el pasado y establecer puentes con el presente", añaden.

Las ponencias y los talleres programados ofrecerán una mirada "rica y transversal" a la obra de la autora desde perspectivas literarias, históricas, culturales y pedagógicas.

Además, se presentarán los materiales elaborados por la Acadèmia --el cómic, la guía didáctica y el folleto de la exposición--, pensados como recursos útiles e inspiradores para el aula y para la difusión de su legado.

Esta jornada es "una oportunidad para poner en valor la figura de Maria Beneyto y para dotar el profesorado de herramientas que conectan la literatura con la memoria, la educación y la sociedad actual", explica Carme Manuel, presidenta de la Comissió Escriptora de l'Any Maria Beneyto.

La jornada se abrirá con la ponencia 'Maria Beneyto i el llegat literari de les escriptores valencianes de postguerra a l'escola', a cargo de Maria Lacueva y Rosa Roig. Seguidamente, intervendrá Rosa M. Belda con la ponencia 'La poesia de Maria Beneyto i les escriptores de posguerra en el disseby curricular de Batxillerat'.

Cristina Escrivà presentará la ponencia 'La dona forta i els clubs femenins en la història de la primera meitat del segle XX en Espanya' y cerrará la sesión matinal Alexandre Bataller, que mostrará la ruta literaria por la València de Maria Beneyto y su aplicación en el aula.

TALLERES

Durante la tarde tendrán lugar los talleres 'La poesia de Maria Beneyto en valencià i en castellà a l'escola', a cargo de Èlia Saneleuterio y Manuel Valero; 'Maria Beneyto en el aula interactiva', con Alfons Pérez Daràs (Malparlat), y 'Un escape room amb Maria Beneyto', de la Miranda Teatre.

Antes de la conclusión, se llevará a cabo el coloquio 'Maria Beneyto per als escriptors valencians actuals', en el que participarán Josep Ballester, Raquel Ricart, Rafa Lahuerta y Bibiana Collado.

La jornada didáctica es la primera de las grandes citas del otoño con Maria Beneyto. Próximamente, se programará la presentación de la novela inédita 'Al límit de l'absurd' y de Learning to Howl, traducción al inglés de 49 poemas de su producción poética en valenciano.

Además, continuarán las conferencias y charlas en bibliotecas, clubes de lectura, ayuntamientos y centros escolares de toda la Comunitat Valenciana, "que están teniendo un gran éxito de asistencia", comenta Carme Manuel.