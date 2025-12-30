Ayora es el municipio más barato de la Comunitat Valenciana para comprar vivienda

Archivo - Castillo de Ayora - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA/MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Ayora (Valencia) es el municipio más barato de la Comunitat Valenciana para comprar vivienda de segunda mano, con una media de 570 euros por metro cuadrado (euros/m2), según idealista.

Las comunidades autónomas de Castilla la Mancha, Andalucía, Extremadura, Galicia y Región de Murcia albergan los 20 municipios más baratos para comprar una vivienda de segunda mano en España, todos ellos con precios inferiores a los 550 euros por metro cuadrado, frente a los 2.605 euros por metro cuadrado de la media nacional, según datos de Idealista basados en su informe de precios del mes de noviembre de 2025.

El municipio más barato de España para comprar una vivienda usada se sitúa en la provincia de Ciudad Real (Castilla la Mancha). Concretamente, Almadén tiene el metro cuadrado más económico, ya que los vendedores de viviendas en el municipio piden una media de 335 euros por metro cuadrado.

El podio de los tres municipios más económicos se completa con otros dos de Ciudad Real: Almodóvar del Campo, donde el metro cuadrado se queda en 427 euros, y Socuéllamos, donde alcanza los 460 euros.

En el cuarto puesto aparece el gallego Leiro en Ourense, Galicia, (478 euros) seguido muy de cerca por Villacañas en Toledo, Castilla la Mancha, (479 euros) para cerrar el 'top 5'.

Argamasilla de Alba en Ciudad Real (484 euros) ocupa el sexto lugar y Miajadas en Cáceres, Extremadura, (487 euros) aparece en séptima posición, mientras que Villanueva del Arzobispo en Jaén, Andalucía, y Arroyo de la Luz en Cáceres (490 euros) comparten la octava plaza.

En el décimo lugar se encuentra El Carpio en Córdoba, Andalucía, (491 euros) como el último de los municipios por debajo de los 500 euros por metro cuadrado.

Si se tiene en cuenta el precio de estos municipios y sus respectivas comunidades, la diferencia es notable. Así, los mayores saltos se producen en los municipios andaluces del listado: un 82% de diferencia en Villanueva del Arzobispo y El Carpio, un 81% en Vélez Blanco, Moriles e Íllora, y un 80% en Beas de Segura.

Por el contrario, el menor salto es de un 47% y lo comparten Llerena frente a Extremadura y Herencia frente a Castilla la Mancha.

LOS MUNICIPIOS MÁS BARATOS POR CC.AA.

Además de las comunidades con municipios en las 20 primeras posiciones, cuatro autonomías más tienen mercados por debajo de los 700 euros: en la Comunitat Valenciana el pueblo más barato es Ayora en Valencia (570 euros), en Castilla y León es Villablino (580 euros), en Cantabria es Campoo de Enmedio (655 euros) y en Asturias es Tineo (668 euros).

En Aragón, Caspe, donde los propietarios piden de media 720 euros; Cataluña con Mora d'Ebre (747 euros); La Rioja con Alfaro (755 euros) y Madrid con Cadalso de los Vidrios (999 euros).

Por encima de los 1.000 euros está Navarra con Corella (1.002 euros); Canarias con Gáldar (1.302 euros); País Vasco con el Llodio (2.114 euros) y Baleares con Lloseta (2.333 euros).