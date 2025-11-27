El Ayuntamiento de Alicante aboga por "la objetividad frente al discurso único" en visitas a refugios de la Guerra Civil

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali, durante un pleno - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali (PP), ha afirmado que los contenidos de las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil en la ciudad "serán los que tienen que ser" y estarán "basados siempre en la objetividad de la historia frente al discurso único".

Así se ha expresado este jueves en el pleno de noviembre durante la contestación a una pregunta formulada por la portavoz del PSPV en el consistorio, Ana Barceló, en la anterior sesión ordinaria celebrada en octubre. En ella, se interesó en saber si se iban "revisar" los contenidos de dichas visitas.

"No se puede contar la historia de la Guerra Civil desde un prisma ideológico, barriendo hacia la izquierda o hacia la derecha, sino dando la información de los hechos tal y como sucedieron", ha apuntado Beldjilali.

La concejala del PP, también está encargada del área de Hacienda, ha afirmado que "en este caso de los refugios antiaéreos construidos para proteger a la población de los bombardeos del bando franquista" la información que se aportará "será, lógicamente, la construcción" de estos "y cómo vivió Alicante la Guerra Civil".

Tras ello, ha apuntado: "Pero deberá también explicarse tanto la represión por parte del bando republicano, con las muertes e incendios producidos, como la represión por parte del bando franquista, con fallecimientos y los daños ocasionados por bombardeos y ataques".

"En definitiva, se trata de contar la historia tal y como fue y a todos nos toca, en muchos casos, por ambos lados. Muchos vienen de familiares que estuvieron en el bando franquista y ahora sus descendientes se han pasado al Partido Socialista o cualquier otro partido de la izquierda o incluso de la derecha, como también, al contrario, otros muchos tienen familiares que descendieron de familias que están en el bando republicano y ahora sus familiares están alineados más a partidos de la derecha o incluso de la izquierda", ha agregado.

"DEJAMOS LAS BATALLAS IDEOLÓGICAS PARA OTROS"

Y ha continuado: "Pero es que nosotros no tenemos problemas con el hecho de que se cuente la historia tal y como fue. Nosotros gobernamos y miramos por Alicante y por los alicantinos y dejamos las batallas ideológicas para otros".

"Por eso, nosotros no vamos señalando ni poniendo etiquetas a la gente de si son franquistas, hijos de Franco o cualquier otra cosa. Es que, por desgracia, al final habla quien más debe callar y eso se da mucho en el Partido Socialista. Nosotros no sobreactuamos para querer borrar lo que fue la historia de España y de todos los españoles", ha concluido.