El Ayuntamiento de Alicante adjudica la construcción del CEE El Somni por 6,8 millones en 22 meses

El Ayuntamiento adjudica la construcción del CEE El Somni por 6,8 millones en 22 meses - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado este martes en la junta de gobierno local la ejecución del CEE El Somni a la empresa Abala Infraestructuras SL por un presupuesto de 6.884.070,59 euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

La concejala de Educación, Mari Carmen de España, ha resaltado que la adjudicación "facilitará el inicio en un breve espacio de tiempo las obras de construcción de este centro educativo tan necesario y demandado", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, ha indicado que también "permitirá a los alumnos con necesidades especiales de El Somni disfrutar de las instalaciones y comodidades que requieren y que merecen con un diseño completamente adaptado a las necesidades de los estudiantes, aulas y espacios especializados".

El proyecto de ejecución del nuevo CEE El Somni está incluido en el programa Edificant de la Generalitat Valenciana y contempla la construcción de un nuevo centro escolar de 12 unidades docentes y 106 puestos escolares. De esta forma, el nuevo centro ocupará una parcela de 10.483 metros cuadrados cedida por la administración local que está situada entre la avenida Isla de Corfú y el PAU 2.

Por otro lado, el nuevo CEE El Somni se desarrolla en una planta de forma cuadrada con un patio central que "permite la circulación y que todos los espacios tengan ventilación e iluminación natural".

El resto de la parcela corresponde a urbanización exterior, mientras que en el centro del cuadrado se sitúa el patio interior abierto, alrededor del cual se desarrolla el programa del colegio.

Además de las aulas especializadas y adaptadas, el nuevo centro contará con despacho de dirección y de jefatura de estudios, secretaría, sala de personal del centro, biblioteca, enfermería, salas de rehabilitación, de logopedia y de estimulación sensorial, consultas, sala de visitas, sala del AMPA, conserjería, comedor, sala de usos múltiples, despachos de psicopedagogo y trabajador social.

También se habilitarán salas para actividades domésticas, televisión, radio, música, cocina, comedor y almacenes, entre otras instalaciones, con un total de 3.543 metros cuadrados construidos y 1.960 metros cuadrados de superficie útil exterior, con distintos patios y zonas ajardinadas y de juego.

REFORMA DEL RETÉN DE POLICÍA LOCAL EN JUAN XXIII

De otro lado, la junta de gobierno ha aprobado este martes el proyecto de obras de la reforma del retén de la Policía Local de Alicante en Juan XXIII, acordada por el gobierno del PP con el grupo Vox, que está en la oposición.