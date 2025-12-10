El Ayuntamiento de Alicante aprueba asignar la ayuda de 300 euros por hijo nacido en 2025 a 332 familias

Archivo - Una persona pasea con un carrito de bebé - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este miércoles la resolución provisional de la convocatoria de ayudas por nacimiento de hijos de 2025, que ascienden en total a 100.000 euros y que beneficiarán a 332 familias. Cada una de ellas recibirá 300 euros por hijo nacido este año.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha indicado en un comunicado que el objetivo de esta subvención es "el fomento de la natalidad en el municipio y el apoyo económico a las familias alicantinas".

Según la edil, esta es una "iniciativa pionera que en esta primera convocatoria ha beneficiado a más de 300 familias y que está previsto que en el presupuesto 2026 se mantenga con el doble de presupuesto, hasta alcanzar los 200.000 euros".

En la actual convocatoria de ayudas se han registrado hasta el momento 913 solicitudes, de las que se han asignado 332. Asimismo, un total de 42 han sido denegadas por no cumplir con los requisitos y 59 han sido dadas por desistidas al no aportar la documentación requerida en tiempo y forma, según el consistorio.

Las 480 solicitudes restantes y las que se reciban hasta el 31 de diciembre se valorarán y todas las que cumplan con las bases se abonarán con cargo al presupuesto de la próxima convocatoria de 2026, de forma que "se garantiza que todos los solicitantes que cumplan con los requisitos de las bases obtendrán la ayuda".