El Ayuntamiento de Alicante aprueba cancelar con 30 millones el Plan de Ajuste con el voto en contra del PSPV

Actualizado 26/07/2018 10:56:50 CET

ALICANTE, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado de manera inicial la modificación de créditos por valor de 30,5 millones de euros para la cancelación del Plan de Ajuste que arrastra el ayuntamiento desde 2012. La medida se ha aprobado con el voto a favor de todos los grupos, menos del PSPV.

La portavoz socialista, Eva Montesinos, ha justificado su voto "en contra" por "conciencia" y porque no quieren "dar un cheque en blanco" a un equipo de Gobierno del PP que ha demostrado "incapacidad para trabajar y su gran capacidad para la mentira". "Hablar de responsabilidad y desatar las manos al PP no es compatible", ha manifestado.

Así, Montesinos ha criticado que "ahora" tras haber gobernado el tripartito "con la resaca perenne de su fiesta y de haber pagado la penitencia de sus pecados", el PP solicita que "en un ejercicio de responsabilidad, votemos a favor de pagar con el dinero generado por nuestra gestión, esa que tanto demonizan a diario, un Plan de Ajuste que es culpa suya".

Con todo, ha parafraseado al propio alcalde 'popular', Luis Barcala que ya criticó al PSPV cuando en enero el PP votó en contra del Plan de Ajuste. "Lo que ha cambiado y tienen tanta prisa es que, después de criticar hasta el aburrimiento nuestra gestión y escasa ejecución y después de 100 días de gobierno y posar solo para la foto, no se ven capaces de sacar adelante ninguna inversión con esos 30 millones", ha afirmado.

Frente a ello, el concejal de Hacienda, Carlos Castillo, ha dicho que el PP actúa "con responsabilidad y coherencia con lo que se ha defendido durante años". Así, ha replicado a la edil del PSPV que actúe con "rabia" y "frustración", y le ha espetado que "de sus errores estamos haciendo virtud".

FRACASO EN EL GOBIERNO

"Hemos encontrado un remanente de Tesorería que es consecuencia de su magnífico y antológico fracaso en el gobierno", ha proseguido y ha justificado que en 2012 los 'populares' no tenían "alternativa".

Desde Compromís, el portavoz Natxo Bellido ha señalado que se puede "avanzar" en la liberalización del control del Ministerio de Hacienda por el Plan de Ajuste que aplicó "un castigo" por el "caos" y "el descontrol absoluto" de la gestión del PP "durante 20 años".

Ante ello, ha destacado que la gestión "responsable" del tripartito ha permitido "poner fin a un castigo" que "penaliza inversiones" o impide adoptar medidas de fiscalidad.

De la misma manera, Yaneth Giraldo, portavoz de Ciudadanos, ha razonado su voto a favor porque no se puede atesorar 30 millones de euros, y ha criticado que existe esa cantidad porque el tripartito no supo "ejecutar el presupuesto" y por su "improvisación". "Si hoy se aprueba no es por el PP, sino por los votos favorables de la oposición", ha subrayado y ha acusado al "minigobierno del PP" de ser "incapaz" de sacar adelante proyectos y se ha referido al hecho de que se "aferran" a los proyectos impulsados desde el tripartito. Además, ha tachado de "electoralista" la cancelación del plan propuesta por los 'populares'.

Por su parte, el portavoz de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavon, ha recordado que la formación, como Esquerra Unida, estuvo en el pleno cuando el PP, con Sonia Castedo como alcaldesa, aprobó el Plan de Ajuste con sus 18 votos el 30 de marzo de 2012. Además, ha precisado que en aquella corporación estaban el propio alcalde, Luis Barcala, el actual concejal de Hacienda, Carlos Castillo, y las ediles Maria del Carmen de España y Maria Angeles Goitia.

"PLAN LESIVO"

"Aprobaron un plan lesivo para este Ayuntamiento", ha opinado y ha considerado que en 2013 se "hizo más gordo el problema extendiéndolo hasta 2023".

Por ello, ha expuesto el voto favorable de Guanyar porque se "eliminan restricciones en la contratación de personal", aunque ha indagado en que "no desaparecen". Asimismo, "desaparece el tope absurdo de 10 millones de euros en inversiones".

Finalmente, el alcalde Luis Barcala se ha felicitado por la aprobación de la cancelación y ha asegurado que como grupo 'popular' "si en 2012 se tuvo que tomar una decisión dura y difícil, la única satisfacción que tenemos es poder traer aquí esa cancelación". "Esta medida es desgraciadamente es la única gran medida que va a marcar esta legislatura", ha continuado.

Los no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte, han respaldado la propuesta para cancelar el plan de ajuste presentado por el equipo de Gobierno 'popular'.

Cabe señalar que en la sesión de este jueves la socialista Rosana Arques ha prometido el cargo de concejala en sustitución de la exedil Sofía Morales.