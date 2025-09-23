El Ayuntamiento de Alicante aprueba el proyecto y la ejecución de obras de adecuación de la Jefatura de la Policía Local

El Ayuntamiento aprueba el proyecto y la ejecución de obras de adecuación de la Jefatura de la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en la junta de gobierno el proyecto y la ejecución de las obras de adecuación de la Jefatura de la Policía Local, situada en la avenida Locutor Vicente Hipólito, que fueron acordadas con el grupo municipal Vox, que está en la oposición.

El contrato se adjudicó a la mercantil Abala Infraestructuras SL por 2.802.424 euros y con un plazo de ejecución de ocho meses, uno para la redacción del proyecto que se ha aprobado este martes y siete para la ejecución de las obras, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha asegurado que "esta importante actuación permitirá poner en funcionamiento la nueva Jefatura de la Policía Local" y ha señalado que "posibilitará la prestación del servicio público de Policía Local de manera permanente en el área de influencia del edificio".

De esta manera, el edil ha apuntado que, con esta actuación, "se incrementa la cobertura en todo el municipio y se garantiza la presencia policial constante en la zona de la Playa de San Juan, que ha experimentado una gran expansión en los últimos años".

ACTUACIONES

En el sótano se encuentran vestuarios y aseos, galería de tiro virtual, armero, almacenes y cuartos de instalaciones. En estos momentos están "casi completamente ejecutados" los cerramientos exteriores y parte de las particiones y elementos interiores y la actuación que se realizará consiste en el acondicionamiento y la conclusión de los espacios, así como las cajas de escalera y vestíbulos.

En la planta baja está el área de atención al público, con el control de accesos, atestados, el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) y la cafetería. También se ubican las salas de brigadas y sala de juntas, así como un módulo de aseos para el personal de servicio y dos baños públicos.

En esta zona está prevista la terminación del pavimento, realización de la distribución interior que falta, los revestimientos y acabados de cada una de las dependencias, la colocación de la carpintería y la cerrajería interior.

En la primera planta están ubicados el salón de actos, cuatro salas polivalentes, el departamento de informática, la central de telecomunicaciones y el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal).

Aquí está prevista la terminación del pavimento de las escaleras, aseos y salas, los acabados y revestimientos de las distintas dependencias, la colocación de la carpintería y la cerrajería interior.

Por su parte, en la segunda planta están los despachos del director general, Jefatura de Policía Local, Jefatura de Servicio de Seguridad, intendentes principales, servicios jurídicos y zona de plana mayor.

Del mismo modo, en esta zona está prevista la terminación del pavimento de las escaleras, aseos, el departamento de informática y despachos, la compartimentación interior de los distintos espacios, trasdosados, los acabados y revestimientos correspondientes y la colocación de la carpintería y cerrajería interior.

INVERSIÓN

Esta inversión de 2,8 millones de euros en la Jefatura de la Policía Local se suma a la realizada en las instalaciones de Bomberos y las previstas en el retén de la Policía Local de Juan XXIII, con cerca de cuatro millones de inversión global en infraestructuras del área de Seguridad.

El Ayuntamiento ha llevado a cabo obras de reforma integral del Parque de Bomberos Jesús González Soria por más de 400.000 euros, además de "mejoras" en el parque Ildefonso Prats de la Playa de San Juan por más de 160.000.

Asimismo, se ha habilitado financiación para la remodelación del retén de la Policía Local en Juan XXIII en la Zona Norte, también acordada con Vox y con una inversión prevista de 450.000 euros. Se trata de una reforma integral del inmueble para "prestar el servicio policial que necesita el barrio".