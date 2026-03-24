El Ayuntamiento de Alicante asegura que "en breve" pondrá en marcha las ayudas al alquiler joven de 2026

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (i), y el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (d), este martes - EUROPA PRESS

ALICANTE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha indicado que "en breve" pondrá en marcha la convocatoria de ayudas al alquiler joven de 2026. Desde el consistorio han explicado que se están ultimando trámites administrativos relativos a esta medida.

Así lo ha trasladado este martes la portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda (PP), en la rueda de prensa celebrada tras la junta de gobierno local, al ser preguntada por cuándo se va a convocar.

Según detalló el Ayuntamiento tras la aprobación definitiva en el pleno de febrero de los presupuestos de 2026, las ayudas al alquiler joven se van a duplicar, ya que la partida prevista pasará "de 120.000 a 240.000 euros".

El pasado noviembre, el consistorio dio luz verde a conceder once ayudas a jóvenes para el alquiler de vivienda habitual en la ciudad, para las que destinó 13.500 euros de los 120.000 consignados en las cuentas de 2025. Además, desestimó 114 solicitudes de las 125 presentadas por "no cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria".

Cutanda afirmó entonces que ese año se daba "por resuelta" la convocatoria de estas ayudas y que para 2026 el Ayuntamiento iba a plantear "modificar las bases" para hacer "más accesible" la solicitud.