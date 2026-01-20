El Ayuntamiento de Alicante asegura que lucha contra las ratas en el Portal de Elche y pide no alimentar a palomas

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (d), y la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda (i), este martes - EUROPA PRESS

ALICANTE, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ejecutivo del PP en el Ayuntamiento de Alicante ha afirmado que trabaja contra la presencia de ratas en la plaza del Portal de Elche, ubicada en el centro de la capital alicantina. Así, ha reconocido que es consciente de esta situación "problemática" y que busca posibles "soluciones", al tiempo que ha pedido a la población que no alimente a palomas por los restos de comida que pueden quedar en la zona para que no acudan los roedores.

De este modo lo han expresado este martes el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, y la portavoz, Cristina Cutanda, en la rueda de prensa que han ofrecido tras la reunión de la junta de gobierno local.

Villar ha defendido que desde el consistorio tratan de solventar esta situación que puede generar "alguna molestia" tanto a comerciantes del enclave como a vecinos y viandantes. "Estamos poniendo más medios de los que se ponen normalmente", ha apostillado.

Por su parte, Cutanda, quien además es edil de Sanidad, ha abogado por "concienciar" a la ciudadanía con "no" alimentar a las palomas de la plaza, ya que esa comida que no llegan a ingerir "queda ahí" como residuos que luego buscan los roedores, según ha trasladado.

FITUR Y PARQUE CENTRAL

Antes de comenzar la rueda de prensa, Villar y Cutanda han guardado un minuto de silencio ante el luto nacional decretado por el Gobierno tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo, cuyo número de víctimas mortales asciende a 41 personas, de acuerdo con el balance ofrecido a primera hora de este martes.

La portavoz del equipo de gobierno ha recordado que, precisamente por este siniestro, el Ayuntamiento de Alicante va a reducir su participación en Fitur a determinados actos, con una agenda "adaptada" al contexto actual. También ha confirmado que por parte del ejecutivo local está previsto que "en principio" viajen a Madrid el alcalde Luis Barcala y la edil de Turismo, Ana Poquet.

De otro lado, sobre la fecha de presentación del proyecto del futuro Parque Central, el vicealcalde ha recalcado que el consistorio sigue hablando con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aunque ha reconocido que la situación tras el accidente de Adamuz es "muy extraordinaria" y que los planes de presentación previstos "podrían" variar, por lo que existe la posibilidad de que la administración estatal proyecte "alternativas", según Villar.

ORDENANZA DE VÍA PÚBLICA

En otro orden de cosas, Cutanda ha informado de que se han rechazado todas las enmiendas presentadas por los grupos de izquierdas a la modificación de la ordenanza de ocupación de vía pública, si bien ha criticado "la hipocresía de Compromís" porque, ha trasladado la portavoz, la coalición registró una enmienda en la que pedía ampliar el horario de hostelería desde las 01.30 hasta las 02.00 horas.

Así, los 'populares' sostienen que es "inaceptable" que "quienes por un lado van diciendo que defienden el descanso" de vecinos "luego planteen más horarios que nadie", ha sentenciado Cutanda, quien también es concejala de Ocupación de Vía Pública.