El Ayuntamiento de Alicante asume las competencias para sancionar pisos turísticos

ALICANTE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ya ha asumido las competencias para sancionar irregularidades en viviendas de uso turístico en la ciudad, después de que la Generalitat haya revisado e informado favorablemente la solicitud del consistorio para adherirse al convenio por el que se delegan esas facultades.

Con la incorporación de la capital alicantina, ya son siete los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que tienen delegado el ejercicio de esta potestad sancionadora: València, Faura, la Font d'en Carròs, Benidorm, Piles, Ayora y Alicante.

Así lo ha confirmado este martes la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, quien ha confirmado que la administración local alicantina "puede ya iniciar el ejercicio" de estas competencias.

También ha destacado "el avance del programa de colaboración con los ayuntamientos para reforzar el control de las viviendas de uso turístico y luchar contra la economía sumergida en el sector", tras la adhesión formal del Ayuntamiento de Alicante al convenio.

En un comunicado, la consellera ha recordado que esta línea de colaboración se articula a través de ese convenio marco, suscrito con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que permite a los ayuntamientos adheridos asumir la resolución de los procedimientos sancionadores, "con el objetivo de lograr una actuación más ágil, eficaz y cercana frente a posibles irregularidades".

Según Cano, este modelo de colaboración "refuerza la coordinación entre administraciones y mejora la capacidad de control desde el ámbito local". "La Generalitat seguirá impulsando este sistema para garantizar un desarrollo ordenado, legal y sostenible de las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana", ha agregado.

REGISTRO

Asimismo, ha puesto en valor el "avance en la depuración" del Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, que se está llevando a cabo tras la aprobación en 2024 de la Ley Autonómica de Viviendas de Uso Turístico, "impulsada por el Consell".

En este sentido, Cano ha recordado que "solo en 2025 se han dado de baja más de 18.300 viviendas de uso turístico que no cumplían la normativa" y ha apuntado que "durante 2026 el proceso continúa con la tramitación de la baja de otras 11.000 viviendas adicionales".

Según ha destacado, esta normativa y el proceso de actualización del registro "están favoreciendo la legalidad, el control del intrusismo y un modelo turístico más equilibrado", al tiempo que "contribuyen a evitar la saturación, proteger los barrios y preservar la calidad de vida de la ciudadanía".