El Ayuntamiento de Alicante avanza que prevé "limitar o excluir" el acceso de los Tuk-Tuk al Casco Antiguo

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha avanzado que la Concejalía de Tráfico tiene previsto "limitar o excluir" el acceso de los Tuk-Tuk al Casco Antiguo de la ciudad y ha recalcado que la idea del gobierno municipal es que se tome la decisión "con bastante celeridad".

Así lo ha manifestado el edil este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, al ser preguntado por la regulación de este tipo de vehículos.

Respecto a este mismo asunto, el concejal socialista en el AYuntamiento Raúl Ruiz ha exigido al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que apruebe "ya" una regulación sobre el tránsito de estos vehículos en la ciudad.

Ruiz ha remarcado que, si bien en el pleno de junio se aprobó una propuesta del grupo socialista para regular la actividad de estos vehículos en Alicante, los responsables municipales "no han hecho nada al respecto".

En este sentido, el edil del PSPV ha apuntado que no se trata de "prohibirlos", sino de "impedir que se produzcan situaciones que ponen en peligro a los alicantinos y a los visitantes".

Además, ha aseverado que "tampoco pueden competir con un servicio esencial como es el taxi". "Hace falta una regulación urgente y que Barcala acate el mandato del pleno, que se pronunció a favor de regularlos", ha zanjado.