El Ayuntamiento de Alicante busca "dinamizar" el comercio local con una nueva edición de Botigues al Carrer - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Comercio y Hostelería, junto con la asociación Más que Centro, ha organizado la 17 edición de Botigues al Carrer para "dinamizar el comercio local". Se celebrará el 11 de octubre, de 11.00 a 20.00 horas, en la calle San Francisco.

La edil del área, Lidia López, ha presentado esta nueva edición, que cuenta con un programa de actividades, espectáculos infantiles, talleres, animación y conciertos en directo, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, ha invitado a "disfrutar del comercio alicantino en una de las zonas de centro más emblemáticas y visitadas por los turistas, en la conocida como calle de las setas, que tras 16 años consecutivos organizando esta jornada vuelve a ser un ejemplo de dinamización comercial y cuenta con un comercio vivo, cercano y moderno que ha sabido transformarse y crecer en la ciudad".

De esta forma, más de 70 comercios saldrán a la calle y los restaurantes ofrecerán degustaciones en "un evento esperado por los ciudadanos que combina ocio y compras con descuentos especiales y la posibilidad de tomar parte en los sorteos y promociones que se han organizado".

Por su parte, la presidenta de Más que Centro, Carmen Bueso Alcalá, ha señalado este viernes en la calle San Francisco que "es un día muy especial" y ha resaltado que "es la dinamización más antigua de Alicante", y se ha mostrado "muy orgullosa del éxito que siempre tiene", por lo que ha invitado a visitar en la celebración "todo tipo de comercios de hostelería, ropa, restaurantes y vinos".

ACTIVIDADES "ININTERRUMPIDAS"

Las actividades se extenderán durante todo el día y comenzarán a las 11.00 horas con talleres infantiles, espectáculos y animación. Asimismo, a las 13.00 horas se ha organizado un concierto en directo del grupo Ransom, que tocará versiones 'pop-rock' de los años 80 y 90.

La participación en las actividades es gratuita y también se realizarán pasacalles, un 'photocall', música en directo y un espectáculo infantil del Mago Edy, previsto para las 18.00 horas.

Así, la edil ha señalado que este evento "seguro que será, como siempre, un éxito" y ha aseverado que previsiblemente se incrementarán la afluencia de público y las ventas respecto a otras ediciones.