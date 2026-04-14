Alicante celebrará su séptima edición de la 'Santa Faz 0,0' con actividades de ocio "saludable"

ALICANTE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves la séptima edición de la Santa Faz 0,0, una fiesta que ofrece a los jóvenes un programa de actividades de ocio "saludable" en la playa de San Juan.

Este año la fiesta se desarrollará en la avenida de Niza número 16, desde las 10.00 hasta las 17.00 horas, con una oferta lúdica que incluye deportes, talleres, 'photocall' 360 grados, realidad virtual, 'arcade', música, sorteos y regalos. En este mismo lugar estará también habilitado el punto violeta, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha invitado a los alicantinos a participar de esta fiesta "saludable" que ofrece "multitud de opciones de ocio y deporte" y que demostrará, según la edil, que "la juventud sabe divertirse sin alcohol en una fecha tan señalada".

Así, durante la jornada, la Policía Local de Alicante realizará pruebas de alcoholemia con los etilómetros entre los jóvenes, que recibirán un tique si dan 0,0 con el que optarán a los diferentes sorteos.

Esta iniciativa, que contará con un 'speaker' para amenizar la fiesta, se lleva a cabo con la colaboración de Mercalicante, Coca Cola, Carrefour, Eón Horneo, Lucentum, Balonmano Agustinos, Hércules, Intercity y Aguas de Alicante.

Gracias a esta colaboración se sortearán varios objetos y se repartirán bebida y fruta. Además, se regalarán mil pulseras de tela Santa Faz 0,0, 300 camisetas, 500 gorras y 250 balones.

AUTOBÚS LANZADERA

De otro lado, el consistorio, junto a MIA Vectalia, empresa concesionaria del transporte público en autobús, ha habilitado una lanzadera este jueves para Santa Faz cada cinco minutos, entre la Plaza Puerta del Mar y el Caserío, desde las 07.00 hasta las 21.00 horas.

El concejal de Movilidad, Carlos de Juan, ha señalado que un total de 20 unidades de "gran" capacidad atenderán el servicio de lanzadera para facilitar "el desplazamiento de peregrinos entre la cabecera situada en la Puerta del Mar y el Caserío".

Esta lanzadera se mantendrá el sábado y domingo con una frecuencia de 20 minutos. Además, se reforzarán las líneas de autobús 02, 08, 11 y 22, que pasarán cada cuarto de hora para facilitar "los traslados con las Playas y los barrios desde El Pla hasta La Florida".

Asimismo, se habilitará una parada de taxis para diez unidades en el Postiguet, a la altura de la pasarela peatonal, además de un carril especial en contrasentido por la avenida de Denia hasta el cruce de San Juan, a lo largo de un total de 6,3 kilómetros de recorrido.

De esta forma, la ocupación de la avenida de Denia (sentido hacia Alicante) provocará que los itinerarios de las líneas 02, 09, 11, Castillo Santa Bárbara (CSB) y Turibús se vean "sensiblemente modificados", debido a la "imposibilidad" de realizar los giros hacia Gran Vía, Padre Esplá o por López de Osaba.

En cuanto a la línea Turibús, prestará servicio solo en el horario de la tarde, desde las 16.00 horas. Además, para cubrir el incremento de demanda, se dispondrá de horario de sábados en las líneas 02, 08 y 13 y de laborables en la línea 22.

CORTES DE TRÁFICO

Por otra parte, con motivo de la celebración de la Santa Faz, el Ayuntamiento ha establecido durante la jornada del jueves, entre las 04:00 y las 24:00 horas, los desvíos por el cierre al tráfico del itinerario de la Peregrina por la avenida de Denia.

De esta manera, quedará cerrado el acceso 10 de la A70 de Vistahermosa, afectado por la peregrinación. El consistorio ha recomendado utilizar el resto de accesos de la autovía para entrar o salir a la ciudad.