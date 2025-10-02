El Ayuntamiento de Alicante contrata un préstamo de 4,8 millones para "financiar inversiones" del presupuesto de 2025

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves en una reunión extraordinaria contratar un préstamo de 4.888.810 euros con Arquia Bank para "financiar inversiones" incluidas en el presupuesto de 2025.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha explicado en un comunicado que este crédito va a servir para "acometer inversiones clave" para la capital alicantina que "no" se pueden financiar con remanentes "por la regla de gasto impuesta por el Gobierno central". Así, ha dicho que el ejecutivo municipal ha recurrido a esta fórmula para "continuar con los proyectos que Alicante necesita".

Según el equipo de gobierno, el grueso del préstamo, hasta 3,4 millones, se destinará a la ejecución de las obras de rehabilitación del complejo de Las Cigarreras. También se contemplan fondos para finalizar el parque de La Torreta y la futura zona deportiva en Playa de San Juan.

Además, se prevén cuantías para las obras de reurbanización del solar municipal que albergará la nueva Comandancia de la Guardia Civil. Esta última inversión, ha remarcado el ejecutivo 'popular', fue acordada con Vox, que está en la oposición. Igualmente, se va a reservar una parte del préstamo para la adquisición de vehículos, vestuario y maquinaria para el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (Speis).

El gobierno local ha detallado que la adjudicación de este préstamo se ha realizado a Arquia Bank, "que ha sido la entidad mejor valorada de las diez que se han presentado a la licitación". El plazo de ejecución es de siete años, dividido en dos períodos: uno de disposición con carencia de amortización, de dos años de duración, que se extenderá desde la fecha de racionalización del contrato hasta el primer vencimiento de amortización de capital, previsto para mediados del año 2027, y un segundo de amortización de capital, con una duración de cinco años a contar a partir de la finalización del periodo de carencia.