El Ayuntamiento de Alicante defiende que preserva y protege Tabarca "como se merece"

Archivo - Vista aérea de la isla de Tabarca, perteneciente a Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (PP), ha asegurado que protegen y preservan Tabarca "como se merece", tras la petición de los vecinos de la isla alicantina de ser considerada como una entidad local menor y no depender del consistorio.

Así lo ha manifestado Cutanda este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, tras la petición de los residentes del enclave natural el pasado 7 de abril de ser una entidad local menor y asumir así algunas competencias y gestionar fondos propios o procedentes de otras administraciones.

En este contexto, la concejala ha señalado que el gobierno local ha realizado "muchas actuaciones" en Tabarca y ha recordado que el Ayuntamiento compró en 2022 todo el campo disponible en la isla, un total de 23 hectáreas, para "preservar su valor paisajístico y medioambiental y evitar usos no deseados".

También ha apuntado que se acordó con el Ministerio del Interior la cesión de la Torre de San José para destinarla a "usos museísticos y medioambientales".

Además, Cutanda ha remarcado las actuaciones llevadas a cabo para "reactivar la actividad en la isla", como la adjudicación de la gestión del servicio de dinamización medioambiental, cultural y turística del Centro de Educación Ambiental (CEAM) o el servicio de alojamiento, con la renovación de la gestión del Hotel Casa del Gobernador para los próximos 15 años.

OTRAS ACTUACIONES

El pasado verano, de acuerdo con la edil, se reforzó "un 60 por ciento la plantilla de limpieza" y se dobló "la retirada de residuos en la hostelería de la isla", tras la implantación del servicio de puerta a puerta.

Cutanda también ha destacado la organización en la isla de ciclos de cine y del primer concierto sinfónico en la iglesia, así como la mejora de la zona de jardines y la renovación de las vallas de las calas por "razones de seguridad".

En la misma línea, ha recordado que se instaló un nuevo retén de bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), además de otras infraestructuras, como la ampliación del cementerio y la reforma del edificio de servicios municipales, con una inversión de 1,7 millones de euros.

"Creo que es una muestra evidente de que este equipo de gobierno actúa en la isla de Tabarca. La consideramos parte de nuestro patrimonio y por lo tanto la protegemos y la preservamos como se merece", ha aseverado.

Finalmente, Cutanda ha subrayado que el gobierno local considera que Tabarca tiene "muchísimas mejoras" que "ya" acometen y ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja por la isla y por los vecinos de Alicante que la forman.