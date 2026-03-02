Ayuntamiento de Alicante y Generalitat anuncian la instalación de zonas de sombra en patios de centros educativos

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, visitan las obras del CEE El Somni - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, han anunciado este lunes que Ayuntamiento y Generalitat trabajan en un plan para la instalación de sombrajes en los centros educativos de la ciudad. Se trata de una actuación que se enmarca "en el plan conjunto de intervención y mejora de infraestructuras educativas".

"Trabajamos de la mano para convertir los patios de los centros educativos en refugios climáticos y para ello trasladaremos a la Conselleria todos los centros que necesitan estas zonas de sombra, para establecer un orden de preferencia e ir instalándolos", ha afirmado el primer edil.

Tras una reunión entre Barcala y Ortí celebrada en el consistorio alicantino, ambos representantes institucionales han visitado las obras del CEE El Somni. "Desde la Conselleria se ha trasladado al Ayuntamiento que ya están desarrollando sistemas específicos para poder una solución rápida a la necesidad de sombra en los patios", informa la administración local en un comunicado.

Asimismo, en el encuentro se ha abordado el plan para reubicar el Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás, el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá, el Conservatorio Profesional de Danza José Espadero y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda).

En este sentido, Barcala ha resaltado que "hay dos propuestas muy avanzadas, pendientes de valorar con los informes técnicos pertinentes, que pasan por ubicar todos estos centros de estudios en un gran complejo o bien por buscarles sedes independientes".

"AVANCES"

También se han abordado "avances" en los proyectos reposición (es decir, demolición y nueva construcción) de los IES Jaime II, Virgen del Remedio y Cabo Huertas, así como la adecuación y ampliación de los de Las Lomas y San Blas.

En este sentido, se ha informado de que tanto San Blas como Las Lomas podrán licitarse antes de que acabe el año y Virgen del Remedio y Cabo Huertas el próximo año. Según el consistorio, estos proyectos "se suman al desarrollo" de la formación profesional (FP) integrada, "no solo en el IES Leonardo Da Vinci, sino también en el IES Antonio José Cavanilles".

"El equipo de gobierno ha triplicado la inversión en el mantenimiento de centros educativos y nos satisface ver como avanza también el plan de actuaciones diseñado por la Conselleria, a la que agradecemos su interés y trabajo por Alicante", ha resaltado Barcala.

"IMPLICACIÓN"

Por otro lado, Ortí, ha destacado la "implicación firme y sostenida" del Consell con la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo durante su visita a las obras del futuro CCE El Somni junto a Barcala.

Durante su visita, Ortí ha subrayado que "la educación especial es una prioridad para este Consell". "Hablamos de equidad, de justicia social y de garantizar que cada alumno y cada alumna reciba la atención que necesita en las mejores condiciones posibles", ha apuntado, según detalla la Generalitat en un comunicado.

La titular de Educación ha señalado que el incremento presupuestario responde a "un esfuerzo extraordinario de la Generalitat para adaptar el proyecto a la realidad actual de costes y garantizar que esta infraestructura tan necesaria sea una realidad cuanto antes".

En este sentido, ha explicado que "la complejidad del proceso administrativo y la dilación en los plazos previstos han provocado una actualización del presupuesto inicial, como consecuencia del incremento de costes y de la adaptación técnica del proyecto".

"No obstante, desde el Consell hemos asumido ese sobrecoste porque nuestra prioridad es que las familias y el alumnado cuenten con un centro moderno, accesible y plenamente equipado. No podíamos permitir que esta infraestructura quedara paralizada", ha agregado

Ortí ha remarcado que "este gobierno valenciano cumple con la educación pública y, especialmente, con la educación especial". "Estamos hablando de 110 puestos escolares, de profesionales especializados y de un entorno diseñado específicamente para favorecer el desarrollo integral del alumnado", ha apostillado.

Asimismo, ha insistido en que "invertir en educación especial no es un gasto, es una inversión social de primer orden que repercute directamente en la calidad de vida de las familias y en la inclusión real".

De forma paralela, Ortí ha avanzado que la Conselleria de Educación está estudiando la posibilidad de impulsar un centro de enseñanzas superiores de música y danza en Alicante y ha explicado que la iniciativa responde al "compromiso del Consell con el fortalecimiento de las enseñanzas artísticas superiores en la Comunitat Valenciana".

CEE EL SOMNI

Sobre el CEE El Somni, el consistorio ha detallado que el nuevo centro, cuya ejecución está prevista en un plazo estimado de 22 meses, forma parte de las actuaciones impulsadas a través del Programa Edificant de la Generalitat.

Ocupará una parcela de 10.483 metros cuadrados, cedida por el consistorio municipal y situada entre la avenida Isla de Corfú y el PAU 2. La adjudicación ha recaído en la empresa Abala Infraestructuras SL, por un importe de 6,8 millones de euros, recalca el Ayuntamiento.

Del mismo modo, detalla que el nuevo CEE El Somni contará con una plantilla de 37 docentes y 13 técnicos de educación especial y que dispondrá de 110 puestos escolares, todos con plaza de comedor. Además, cinco alumnos contarán con transporte escolar individual.

El edificio se proyecta en una sola planta, con forma cuadrada y un patio central que facilita la circulación interior y garantiza ventilación e iluminación natural en todas las estancias. El resto de la parcela se destinará a urbanización exterior y espacios adaptados.