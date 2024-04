El Ayuntamiento de Alicante homenajea a la chef María José San Román por contribuir a difundir la gastronomía alicantina

ALICANTE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha homenajeado este lunes a la cocinera alicantina María José San Román por su reciente distinción con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y su "permanente contribución en la defensa y difusión de la mejor gastronomía alicantina".

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha presidido este lunes el acto celebrado en Alcaldía, en el que la restauradora ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento y ha recibido una réplica de teselas de la Explanada, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

"María José ha sido, es y será siempre un orgullo para esta ciudad y esta provincia, de las que es embajadora permanente por todo el mundo. Con esta distinción que ha recibido ensalza aún más el gran valor de nuestra tradición culinaria, de la gastronomía alicantina y toda la filosofía que la sustentan, que se elevan ahora al olimpo de las Bellas Artes de la mano de esta gran alicantina que es profeta en su tierra", ha ensalzado Barcala.

Por su parte, San Román se ha mostrado "muy orgullosa" de recibir este reconocimiento del Ayuntamiento. "Me siento profeta en mi tierra porque llevo Alicante en el corazón. No me cuesta nada alicantinear porque soy alicantina de vocación, lo siento y lo llevo en la piel", ha sostenido la propietaria del restaurante Monastrell.

Asimismo, la cocinera ha destacado la "facilidad" que supone vincular cultura y gastronomía en la provincia de Alicante. "Somos ricos, tenemos mucha historia y vivimos en la zona meteorológica más privilegiada de la tierra", ha enfatizado.

"Mi mensaje ahora es para la sostenibilidad. El impacto de la gastronomía y la comida es tremendo porque hemos colonizado el 70 por ciento del planeta y vamos a intentar no dañar la tierra. A veces nos permitimos el lujo de tirar alimentos y yo abogo por recuperar las tierras que hemos dejado de cultivar, por que haya agua en el campo y en este ámbito de ayudar a los agricultores y al sector primario está enfocado mi futuro en la gastronomía", ha subrayado San Román, que también ha apostado por popularizar la alta cocina.