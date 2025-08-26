El Ayuntamiento de Alicante lanza 200.000 euros en ayudas para "dinamizar" el comercio, los mercados y la hostelería

ALICANTE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en la junta de gobierno local las bases de la nueva convocatoria de subvenciones dotada con 200.000 euros para "dinamizar, modernizar y revitalizar" el comercio, los mercados y mercadillos municipales y el sector hostelero.

Esta iniciativa tiene como objetivo "reforzar la competitividad del sector comercial en la ciudad para darle una mayor visibilidad impulsando proyectos innovadores", según ha remarcado el consistorio en un comunicado.

Esta línea de ayudas concede hasta 25.000 euros por programa desarrollado entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025. La solicitud para optar a estas ayudas se podrá realizar a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, con un plazo de 20 días naturales, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Pueden optar a las subvenciones las asociaciones de establecimientos destinados a las actividades de comercio al por menor y de hostelería, así como asociaciones de vendedores en mercados y mercadillos municipales.

En concreto, cada asociación podrá presentar una única solicitud de subvención para los proyectos y programas de la convocatoria y el modelo para optar estará disponible en la web del Ayuntamiento de Alicante.

INNOVACIÓN

Entre los programas que son subvencionados, está una línea "estratégica" para "impulsar la transformación digital del sector fomentando el uso de herramientas tecnológicas por parte de las asociaciones y sistemas de gestión inteligente".

También la formación, asesoramiento y acompañamiento para promover la presencia en entornos digitales, web, redes sociales y la comercialización online de productos y servicios a través de una web propia o adhesión a 'marketplaces'.

NOVEDADES

En esta edición, se han incorporado novedades a las bases para "mejorar la gestión y eficacia de los proyectos financiados". Entre ellas, está la implementación de un modelo único de presentación para todas las entidades interesadas, disponible en la web municipal, "que facilita y unifica la aportación de documentación".

Para optar a las subvenciones las asociaciones tienen que estar inscritas o haber solicitado la inscripción en el Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Alicante cuando presentan la solicitud.

Los eventos y proyectos de dinamización comercial y hostelera del entorno urbano se tendrán que realizar en horario comercial, garantizando que estén abiertos el 70 por ciento de los establecimientos asociados durante el desarrollo de las acciones, "reforzando un impacto directo en la actividad económica".

Además, "para garantizar una mayor representatividad", será necesario que tengan 30 asociados o más en el momento de realizar la inscripción y deberán disponer de ingresos propios de al menos el 15% del presupuesto que se solicita.

Estas ayudas serán incompatibles con cualquier otra subvención o ayuda económica concedida por el Ayuntamiento de Alicante para financiar los mismos conceptos del proyecto y programa, pero sí serán compatibles con las procedentes de otras administraciones, entidades públicas o entes privados, que anteriormente eran incompatibles.

Para conceder una subvención de hasta el 100% del presupuesto, se tendrán en cuenta los siguientes límites máximos de la subvención por asociación y número de asociados, estipulando que, con entre 30 y 40, el importé máximo será de 5.000 euros; con entre 41 y 70, de 15.000, y con 71 o más, un límite de 25.000 euros.

La concejala de Comercio, Hostelería y Mercados, Lidia López, explica que se ha convocado a las entidades y asociaciones antes de sacar las subvenciones para implicarlas y que puedan realizar aportaciones.

Asimismo, ha resaltado que con estas ayudas el gobierno local apuesta por "contribuir a mejorar el tejido comercial de Alicante, impulsando proyectos que transformen sus negocios con una mayor innovación y profesionalidad".

López ha animado "a presentar proyectos innovadores una vez se abra el plazo, que impulsen y mejoren la competitividad" del sector comercial alicantino "y lo enriquezcan para dinamizarlo con nuevas campañas, actividades e iniciativas".