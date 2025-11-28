El Ayuntamiento de Alicante lanza el "plan de choque" de limpieza con "refuerzos en todos los barrios y fines de semana"

Concejales del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante junto a ediles del grupo Vox - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado este viernes los nuevos vehículos, maquinaria y reorganización que va a implementar con el "plan de choque de limpieza", que contempla "refuerzos en todos los barrios y los fines de semana".

El equipo de gobierno del PP ha señalado, a través de un comunicado, que va a poner en marcha esta medida "en acuerdo con el grupo municipal Vox, en cumplimiento de la declaración institucional aprobada en julio".

Así, al nuevo paquete de 22 nuevos vehículos, en gran parte con sistemas de hidrolimpieza, que se incorporan para complementar el servicio ordinario, se añadirá el incremento de la plantilla de entre 120 y 130 puestos de trabajo, que se introducirán en la tercera modificación del contrato que rige el servicio adjudicado a Netial, y que ascenderá a cerca de seis millones de euros.

Además, se ha empezado a desarrollar una aplicación para registrar las quejas de los usuarios, "tal y como anunció" el alcalde Luis Barcala en el debate sobre el estado de la ciudad "y como solicitó Vox", ha apuntado el ejecutivo local.

La presentación de los vehículos ha contado con la presencia de los concejales de Limpieza y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ; Innovación, Antonio Peral, y Seguridad, Julio Calero, así como de la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, y los ediles voxistas Mario Ortolá, Óscar Castillo y Juan Utrera.

"ACORTAR EL TIEMPO DE RESPUESTA"

Alemañ ha resaltado que este plan "acordado con el grupo Vox" pretende "reforzar el personal y equipos de limpieza, mejorando el servicio diario y, sobre todo, de fines de semana en barrido manual con apoyo de vehículos con hidrolimpieza especialmente en los barrios y zonas de gran afluencia de personas, además de prestar especial atención a las islas de contenedores, plazas y zonas de juegos infantiles y de calistenia".

"En definitiva, el objetivo es mantener el estado de limpieza por más tiempo a lo largo del día, acortar el tiempo de respuesta para eliminar suciedad y reforzar los servicios durante el fin de semana", ha apuntado.

Según ha especificado Alemañ, "este nuevo paso en materia de limpieza se suma a las dos modificaciones del contrato implementadas en el último mes por importe de 750.000 euros anuales para duplicar el servicio de recogida de escombros, enseres y poda y de 1,2 millones más para la puesta en marcha del segundo ecoparque y la reforma del de Aguamarga, además de poner en servicio otros tres ecopuntos móviles".

Por su parte, el concejal de Vox, Óscar Castillo, ha señalado que "la limpieza es una de las preocupaciones de los alicantinos y, por ende, de Vox". "Por ello, en el pasado mes de julio nuestro grupo municipal llevó a pleno una iniciativa en la que pedíamos un auténtico plan de choque ambicioso para reforzar la limpieza en los barrios alicantinos, muy especialmente en las zonas más críticas", ha agregado.

En esta línea, Ortolá ha apuntado: "Desde Vox proponemos soluciones reales y efectivas a los problemas de la ciudad porque ante todo somos un partido leal con los alicantinos y un partido que más pronto que tarde gobernará en Alicante y en España. Agradecer a los técnicos de la Concejalía de Limpieza con su concejal delegado, Rafael Alemán, al frente por el gran esfuerzo realizado en tan poco tiempo".

"REORGANIZACIÓN"

El equipo de gobierno ha detallado que la "reorganización" prevista "permitirá reforzar el barrio manual complementario al ordinario de lunes a viernes y fines de semana con hasta 33 equipos nuevos de limpieza dotados con vehículos, equipados con sistemas de hidrolimpieza, además de para repaso de plazas y zonas de juegos infantiles y de calistenia". También se ampliará el servicio de revisión de islas de contenedores a las tardes y fines de semana.

Concretamente, ha continuado, "se duplicará el servicio de barrido manual motorizado con vehículo auxiliar con hidrolimpiadora, que actualmente se realiza en los barrios con seis equipos de limpieza y que pasará a 12, mientras que en el centro se incorporarán tres equipos de repaso a partir del mediodía, una vez finalicen su recorrido los barrenderos del servicio ordinario".

"También se reforzará la limpieza de las plazas de los barrios en domingos con seis equipos durante todo el año, ya que actualmente solo se implementan en verano. Además, se incrementa en un equipo adicional a los tres vehículos existentes actualmente para refuerzo de la limpieza de juegos infantiles y de calistenia", ha resaltado.

Según el Ayuntamiento de Alicante, "el trabajo de hidrolimpieza de los exteriores de las islas de contenedores también se verá mejorado con otros dos equipos" y se van a incorporar "otros seis para limpieza de manchas en viarios".

Finalmente, ha indicado, "se ampliará el servicio de repaso de los entornos de las islas de contenedores, que actualmente se realiza hasta las 14 horas, y que con este plan de choque se ampliará al turno de tarde de lunes a viernes, dotado de cuatro equipos adicionales con camión plataforma basculante y se mantendrá durante los sábados y domingos en los mismos horarios de mañana y tarde".

"REFUERZO DE PERSONAL"

El jefe del servicio de Limpieza, Manuel Marco, ha explicado que se incorporarán 22 nuevos vehículos a estas tareas, seis eléctricos con caja de recogida y equipo de hidrolimpieza, otras seis de gasolina con las mismas características con mayor autonomía, seis furgones con equipos de hidrolimpieza de amplio rango y cuatro camiones con caja para repaso de las islas de contenedores y recogida de enseres y voluminosos. Para estos equipos, se habilitarán 24 puestos de trabajo, "que en empleos fijos y parciales de fin de semana podrían rondar los 40".

De acuerdo con el gobierno local, "el refuerzo de personal previsto dentro esta reorganización del servicio superará los 120 puestos de trabajo, dirigido a implementar la limpieza diaria o casi diaria en los barrios, así como reforzar los fines de semana en zonas de gran afluencia para disponer de la misma limpieza que entre semana".