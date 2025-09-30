El Ayuntamiento de Alicante licita un nuevo contrato de ayuda a domicilio para mayores y dependientes por 6,9 millones

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Alicante - ALICANTE TURISMO - Archivo

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha sacado a licitación este martes un nuevo contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio (SAD) para mayores dependientes por dos años, prorrogables por uno más, con un presupuesto base de 6.910.996 euros, que incrementa en 500.000 euros la cuantía anual destinada a este programa, que presta al año más de 145.000 horas de servicio y atiende a más de 600 usuarios.

El SAD comprende un conjunto de cuidados y actuaciones realizadas principalmente en el domicilio y en el entorno social de la persona o familia beneficiaria, con la finalidad de "atender las necesidades de la vida diaria y de prestar apoyo personal de carácter polivalente y preventivo", según ha informado el consistorio.

Este servicio también tiene el objetivo de "mantener el seguimiento y acompañamiento para las personas que presenten dificultades físicas, intelectuales, cognitivas, de salud mental o sociales o se encuentren en situación de especial vulnerabilidad". Además, incluye prestaciones y servicios de carácter doméstico, de cuidado y atención personal y de carácter psicosocial y educativo.

La finalidad del servicio es "potenciar la autonomía personal, evitar la soledad y retrasar en la medida de lo posible las institucionalizaciones anticipadas para permitir que la persona usuaria permanezca el mayor tiempo posible en su domicilio".

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha resaltado que el SAD es "un servicio de gran impacto social y muy demandado", ya que "permite que personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad reciban una atención y acompañamiento en las actividades básicas de la vida diaria".

En este sentido, la edil ha incidido en que el SAD "favorece que estas personas permanezcan en sus domicilios y en su entorno y evita o retrasa su ingreso en instituciones".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde la oposición, la portavoz del PSPV en el consistorio, Ana Barceló, ha calificado de "tomadura de pelo" que el gobierno del PP del alcalde Luis Barcala "siga echando balones fuera" tras el cierre del Centro de Día de Plaza América e "intentando confundir a la ciudadanía".

"El centro lleva ya un mes cerrado y Barcala sigue sin explicar si este servicio va a continuar. La realidad es que hay 40 personas mayores con diferentes grados de dependencia que se han quedado tiradas, sin un servicio esencial. La gestión de la Concejalía de Bienestar Social está siendo un verdadero desastre porque, además, los centros de mayores se encuentran sin actividades", ha manifestado.

Barceló ha incidido en que "el gobierno municipal sabía desde hace dos años que había deficiencias que tenía que corregir en el centro de día para poder continuar la actividad" y que, "sin embargo", ha permanecido "de brazos cruzados".

"Barcala tiene que decir la verdad a las personas afectadas porque el servicio no se puede retomar de un día para otro. No se trata solo de encontrar el local adecuado, sino de licitar el servicio, adjudicarlo y ponerlo en marcha", ha añadido Barceló.

Y ha concluido: "Esa es una cuestión que se demorará meses y meses y no se puede dejar a las personas mayores abandonadas en sus casas por la mala gestión del gobierno del PP. Exigimos que asuma su responsabilidad y que se ponga sobre la mesa una solución cuanto antes".

Precisamente, este martes se ha producido una nueva concentración a las puertas del Centro de Día de Plaza América en la que la plantilla despedida ha protestado por el cierre y a la que han asistido ediles socialistas y de Compromís, según han informado ambos grupos municipales en sendos comunicados.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha lamentado que los talleres en centros de mayores no vayan a comenzar este 1 de octubre "porque el contrato y servicio no están a punto". "De hecho, los mayores anuncian movilizaciones porque no van a empezar mañana los talleres en los centros de mayores de Alicante", ha apostillado.

"Que la concejala nos diga exactamente cuándo van a empezar las actividades de los centros de mayores, por qué expulsó a las personas mayores de su centro de día cuando la Conselleria no decidió que se cerrase, fue una decisión de la propia concejala, y cuándo piensa hacer algo para que Alicante vuelva a ser incluida en la Red de Ciudades Amigables con las personas mayores. Si no da respuesta, presentaremos en el pleno una propuesta de reprobación", ha agregado.