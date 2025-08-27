El Ayuntamiento de Alicante preadjudica reformas y mejoras en 13 centros educativos por 369.569 euros

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha preadjudicado este miércoles en la mesa de contratación el contrato por lotes para la ejecución de obras de reformas y mejoras en 13 centros educativos de la ciudad por 369.569 euros. Uno de los 13 lotes correspondiente al acondicionamiento de rampa de acceso en escaleras de patio interior en el CEIP Voramar ha quedado desierto, al ser descartada la única empresa licitadora, por lo que se volverá a sacar a concurso.

El contrato, dividido en 13 lotes, salió a licitación con un presupuesto de 466.168 euros e incluye actuaciones en los colegios Benalúa, Gloria Fuertes, Nou d'Octubre, La Aneja, Voramar, Rafael Altamira, Enric Valor, San Blas, Ramón Llull, Santa Faz, Gabriel Miró, Florida y Óscar Esplá, así como en la escuela infantil El Tossalet.

El lote quinto, correspondiente al acondicionamiento de rampa de acceso en escaleras de patio interior en el CEIP Voramar, ha quedado finalmente desierto, al quedar descartada la única empresa licitadora, por lo que se volverá a sacar a concurso. El resto de los lotes se han adjudicado por un importe global de 369.526 euros, según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha resaltado el "gran avance en el plan municipal de mantenimiento de infraestructuras educativas que supone la preadjudicación e inminente comienzo de estas obras, con las que se atienden las necesidades y demandas de 14 centros educativos de la ciudad".

Por su parte, la concejala de Educación, Mari Carmen de España, ha afirmado que el Ayuntamiento de Alicante "ha duplicado el presupuesto para el mantenimiento y mejora de los centros educativos hasta alcanzar los 1,3 millones".

MEJORAS

En concreto, las obras que se van a ejecutar y las empresas adjudicatarias propuestas para cada uno de los lotes son las siguientes: en el primer lote, la reparación de pavimento y adecuación de zona de juegos infantiles en el patio de Infantil del CEIP Benalúa, con un plazo de ejecución de 90 días naturales, a Grupo Niberma SL.

En el segundo, el acondicionamiento de rampa de acceso al patio de infantil en el CEIP Gloria Fuertes, con un plazo de ejecución de 90 días naturales, a Evealia Levante SL.

Por su parte, el tercer lote consiste en el repintado de paramentos interiores del edificio principal del CEIP Nou d'octubre, con un plazo de ejecución de 75 días naturales, y se ha propuesto como empresa adjudicataria a Esclapés e Hijos SL.

El cuarto es la reparación y saneado de viguetas del forjado en la planta sótano del CEIP prácticas La Aneja, con un plazo de ejecución de 60 días naturales, a Inelsa Ingeniería Infraestructuras SL.

Además, el lote sexto recoge el acondicionamiento de rampas de acceso a aulas de infantil desde el patio en el CEIP Rafael Altamira, con un plazo de ejecución de 60 días naturales, también para Inelsa Ingeniería Infraestructuras SL.

El séptimo contempla la reparación del frente de forjado y canalón de la cubierta del CEIP Enric Valor, con un plazo de ejecución de 32 días naturales, y el octavo el acondicionamiento del patio infantil del CEIP San Blas, con un plazo de ejecución 60 días naturales. Ambos para Evealia Levante SL.

De otro lado, el noveno lote recoge el acondicionamiento de conserjerías en CEIP Ramón Llull y CEIP Santa Faz, con un plazo de ejecución de 30 días naturales, para Esclapés e Hijos SL.

El décimo prevé la reforma de los accesos del porche oeste para personas con movilidad reducida en el CEIP Gabriel Miró, con un plazo de ejecución de 60 días naturales, para Obras, Servicios y Construcciones Benacantil del Levante SL.

Además, el undécimo lote consiste en la reparación de dinteles en CEIP Florida, con un plazo de ejecución de 30 días naturales, también para Obras, Servicios y Construcciones Benacantil del Levante SL.

El lote 12 contempla la reforma para adaptar el almacén existente en aseo infantil en escuela infantil El Tossalet, con un plazo de ejecución de 30 días naturales, para Esclapés e Hijos SL, y el 13 la reparación de una cornisa en el CEIP Óscar Esplá, con un plazo de ejecución de 30 días naturales, para Obras, Servicios y Construcciones Benacantil del Levante SL.