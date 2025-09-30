El Ayuntamiento de Alicante reabre parques tras la alerta naranja por el temporal y atiende a 51 personas en el CAUS

Archivo - Una persona se protege de la lluvia en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha reabierto este martes a las 08.00 horas los parques y jardines de la ciudad que fueron cerrados el lunes por la tarde tras la alerta naranja por lluvias decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Además, ha atendido a 51 personas en el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS).

Así lo ha indicado la portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda, en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local celebrada, al hilo de las medidas adoptadas por el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal).

La edil del PP ha explicado que a las personas que han asistido al CAUS se les ha dado alojamiento, comida y un kit de higiene y aseo durante su estancia. También ha recordado que desde Servicios Sociales y Policía Local se indica a las personas sin hogar que pueden acudir a este centro a pernoctar y a recibir atenciones.

Preguntada sobre por qué el Cecopal no acordó cerrar centros educativos este martes, la portavoz municipal ha dicho que se consideró que no era necesario a partir de las previsiones facilitadas por los organismos oficiales este lunes por la tarde en las que se indicaba que la alerta naranja iba a extenderse hasta primera hora de este martes y, por tanto, quedaba "fuera del horario escolar".

Asimismo, Cutanda ha dicho que la precaución del Ayuntamiento "siempre es alta" en posibles zonas inundables del término municipal y que pone a disposición de los alicantinos los medios necesarios "sobre todo" en esos enclaves. Del mismo modo, ha recomendado a la ciudadanía "precaución" y que siga informada de la evolución del temporal de lluvias por cauces oficiales.